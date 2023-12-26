Российские железные дороги получили первый отечественный электровоз

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Первый полностью российский грузовой магистральный электровоз 3ЭС8 "Малахит" передан Российским железным дорогам, сообщили во вторник в пресс-службе завода "Уральские локомотивы".

Фото: Уральские локомотивы

Электровоз будет возить поезда на участке Санкт-Петербург — Бабаево — Усть-Луга Октябрьской железной дороги. Локомотивные бригады местного депо уже прошли на заводе курсы повышения квалификации.

Заводчане по праву гордятся своей новинкой.

"Малахит — флагман среди грузовых локомотивов нового поколения. Сверхмощный, надежный и экономичный, в нём заложены самые современные технические решения", — рассказал генеральный директор "Уральских локомотивов" Олег Спаи.

3ЭС8 оборудован асинхронным тяговым приводом российского производства, во многом превосходящим зарубежные аналоги. Благодаря этому "Малахит" на 42% грузоподъёмнее своих предшественников и может тянуть составы массой свыше 7 тысяч тонн и длиной до 1 километра по пересечённой местности в условиях сложного климата.