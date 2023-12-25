Микроглии играют решающую роль в развитии человеческого мозга

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Национального университета Сингапура добились прорыва в понимании раннего развития человеческого мозга. Их исследование, опубликованное на портале Nature, выявило важную роль микроглии, клеток иммунной системы мозга, в формировании органоидов мозга, выращенных в лабораторных условиях.

Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Этот научный успех позволяет более глубоко вникнуть в влияние микроглии на рост и развитие клеток мозга, открывая новые перспективы для расширения наших знаний о процессах развития мозга и возможных нарушениях этого процесса.

Исследование выявило уникальный механизм взаимодействия микроглии с другими клетками головного мозга. Оказалось, что микроглия играет регулирующую роль в уровне холестерина, что является критически важным для структуры и функционирования нервных клеток.

Микроглия, являющаяся специализированными клетками иммунной системы мозга, происходит из примитивных макрофагов и занимает свое место в эмбриональном мозге. Их роль в развитии человеческого мозга долгое время оставалась недостаточно изученной из-за ограниченного доступа к соответствующим тканям.

Создание органоидов мозга с участием микроглии открывает новые горизонты для изучения развития мозга человека. Исследование показывает, что микроглия в этих органоидах регулирует развитие нейрональных клеток, ограничивая их деление и способствуя росту аксонов - важных компонентов нервной системы.

Ученые выяснили, что микроглия содержит большое количество липидных капель, переносящих холестерин. Нейрональные клетки-предшественники в органоидах поглощают эти капли, что подтверждает важность микроглии для обмена веществ в развивающемся мозге.

Это исследование значительно продвигает наше понимание процессов развития человеческого мозга, включая микроглию в состав органоидов. Открытый механизм взаимодействия микроглии и нейрональных клеток подчеркивает важность этого клеточного типа для улучшения процессов формирования нервной ткани.