Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Милешкин рассказал о преимуществах и недостатках модели "Москвич 6"
Уехавший из России Никита Пресняков пытается заработать на виртуальных монетах
The Wall Street Journal: Владимир Путин — геополитический победитель 2023 года
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма
Смартфон спас российского бойца от вражеской пули в зоне СВО
Вкус детства: пышный хворост из стакана кефира и яйца накормит целую компанию
Расхватают на лету: новогодняя закуска для праздничного стола
Эксперты нашли ТОП-4 лучших параллельных автомобилей на рынке РФ
Госдеп услышал Зеленского о том, что "США нас не бросят" и напомнил о "горшочке"

В России разработали первое отечественное открытое ПО для дронов

1:52
Наука

В России разработано первое открытое программное обеспечение (ПО) для беспилотников, сообщает пресс-служба НТИ и генеральный директор компании "АСВ софт" Алексей Волошкевич.

В России разработали первое отечественное открытое ПО для дронов
Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

Новое ПО под названием Asv. Drones представляет собой комплексное кросс-платформенное решение с открытым исходным кодом. Эта инновационная разработка обеспечивает управление беспилотными летательными аппаратами, земными станциями связи и разнообразной полезной нагрузкой, сообщают РИА Новости.

Asv.Drones позволяет одному оператору эффективно управлять несколькими беспилотниками одновременно, поддерживает командный режим, где несколько операторов могут управлять одним или несколькими дронами. ПО совместимо с различными операционными системами, такими как Windows, Linux, Android, MacOS и iOS.

Важным преимуществом открытого ПО является его доступность для разработчиков, что позволяет снизить порог входа для новых компаний, занимающихся производством собственных дронов. Российские компании могут экономить ресурсы и время, используя проверенное российское ПО, вместо того чтобы создавать собственные системы "с нуля". Asv. Drones также включает систему плагинов на всех уровнях, что обеспечивает гибкость для разработчиков, позволяя им писать закрытые модули под свои потребности.

Отмечается, что открытое программное обеспечение может применяться для различных типов беспилотных устройств, включая мультироторы, летательные аппараты с неподвижным крылом, самолеты вертикального взлета и посадки (VTOL) и другие.

Ранее сообщалось, что концерн "Калашников" полностью выполнил гособоронзаказ ударных БПЛА "КУБ".

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Покроется бутонами даже зимой: садоводы рассказали, как заставить цвести декабрист

Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.

Покроется бутонами даже зимой: садоводы рассказали, что влияет на цветение декабриста
Представитель ГИБДД рассказал, как сделать автомобиль невидимым для камер
Тайна всей ГИБДД: как сделать автомобиль невидимым для камер
Набравшая лишний вес Ксения Собчак заявила о проблемах со здоровьем
Украинский военный Асти Грин заявил, что ВСУ оставят неудобные позиции и перейдут к обороне
Опрос на Украине: откажись от гражданства, чтобы избежать мобилизации Дмитрий Плотников Из-за сериала "Слово пацана" уличные банды не появятся Алексей Гончаров Квазигосударство Косово: подаяния США и ЕС как доход, наёмничество как работа Михаил Плисюк
Американцев озаботило присутствие России на Шпицбергене
Захочется съесть до последней крошки: быстрый "ходовой" пирог на все случаи жизни
Украинцам разрешили умирать за новую концепцию — "скоро станете Финляндией"
Украинцам разрешили умирать за новую концепцию — "скоро станете Финляндией"
Последние материалы
The Wall Street Journal: Владимир Путин — геополитический победитель 2023 года
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма
Смартфон спас российского бойца от вражеской пули в зоне СВО
Вкус детства: пышный хворост из стакана кефира и яйца накормит целую компанию
Расхватают на лету: новогодняя закуска для праздничного стола
Эксперты нашли ТОП-4 лучших параллельных автомобилей на рынке РФ
Госдеп услышал Зеленского о том, что "США нас не бросят" и напомнил о "горшочке"
Эксперты рассказали, с какого возраста можно оставлять ребенка одного дома
Зеленский: дети остаются в Украине, сын ходит в школу, а дочь учится в университете
Врач Янг назвала необходимый на столе продукт для защиты от рака и воспалений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников