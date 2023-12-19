В России разработали первое отечественное открытое ПО для дронов

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

В России разработано первое открытое программное обеспечение (ПО) для беспилотников, сообщает пресс-служба НТИ и генеральный директор компании "АСВ софт" Алексей Волошкевич.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

Новое ПО под названием Asv. Drones представляет собой комплексное кросс-платформенное решение с открытым исходным кодом. Эта инновационная разработка обеспечивает управление беспилотными летательными аппаратами, земными станциями связи и разнообразной полезной нагрузкой, сообщают РИА Новости.

Asv.Drones позволяет одному оператору эффективно управлять несколькими беспилотниками одновременно, поддерживает командный режим, где несколько операторов могут управлять одним или несколькими дронами. ПО совместимо с различными операционными системами, такими как Windows, Linux, Android, MacOS и iOS.

Важным преимуществом открытого ПО является его доступность для разработчиков, что позволяет снизить порог входа для новых компаний, занимающихся производством собственных дронов. Российские компании могут экономить ресурсы и время, используя проверенное российское ПО, вместо того чтобы создавать собственные системы "с нуля". Asv. Drones также включает систему плагинов на всех уровнях, что обеспечивает гибкость для разработчиков, позволяя им писать закрытые модули под свои потребности.

Отмечается, что открытое программное обеспечение может применяться для различных типов беспилотных устройств, включая мультироторы, летательные аппараты с неподвижным крылом, самолеты вертикального взлета и посадки (VTOL) и другие.

Ранее сообщалось, что концерн "Калашников" полностью выполнил гособоронзаказ ударных БПЛА "КУБ".