Учёные в США вырастили мозг-киборг из живых клеток человеческого мозга

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Учёным из университета индианы в США удалось разработать инновационный компьютерный интерфейс, позволяющий вырастить органоид мозга на массиве электродов. Он представляет собой объёмную колонию клеток, которая точно воспроизводит структуру нейронов и их связей в настоящем мозге. Получить такую модель учёным удалось благодаря использованию стволовых клеток.

Фото: openverse by jetheriot is licensed under CC BY 2.0

Электродами называют специальный компьютерный интерфейс, который позволяет читать активность мозга и отправлять определённые сигналы в генерирующие мозг клетки. Исследователям до конца не удалось понять, как именно работает процесс в массиве нейронов. Однако они обнаружили, что живая модель способна к быстрому обучению и к выполнению сложных вычислений.

После всего лишь двух дней обучения с помощью набора из 240 аудиозаписей "мозгу-киборгу" удалось распознать голос конкретного человека с поразительной точностью в 78%. Через ещё четыре дня обучения органоид с лёгкостью решал уравнения по отображениям эно, и его способности в решении дифференциальных уравнений превосходили все существующие нейросети, говорится в журнале Nature Electronics (NatElectron).

На фото представлен органоид мозга на разных стадиях развития: семидневный, 14-дневный и 28-дневный, а внизу можно увидеть органоид мозга, выращенного в течение нескольких месяцев.

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