Онколог Черемушкин: внезапные проблемы со зрением могут указывать на рак мозга

0:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин предупредил о том, что рак мозга может протекать долгое время без явных симптомов. Он указал на неочевидные признаки этого заболевания, такие как усталость, ухудшение памяти, снижение когнитивных способностей и внезапные проблемы со зрением.

Фото: "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

На ранних стадиях рака мозга также могут возникнуть головокружения и головные боли, особенно после физических нагрузок или стресса.