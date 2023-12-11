Онколог Черемушкин: внезапные проблемы со зрением могут указывать на рак мозга

Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин предупредил о том, что рак мозга может протекать долгое время без явных симптомов. Он указал на неочевидные признаки этого заболевания, такие как усталость, ухудшение памяти, снижение когнитивных способностей и внезапные проблемы со зрением.
На ранних стадиях рака мозга также могут возникнуть головокружения и головные боли, особенно после физических нагрузок или стресса.
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