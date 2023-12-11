Французские ученые нашли трещину, способную вызвать цунами в США и Канаде

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Обнаружен ранее неизвестный разлом, способный вызвать сильные землетрясения и цунами. Этот факт был выявлен исследователями из Университета Гренобль-Альпы во Франции.

Фото: openverse by F H Mira is licensed under CC BY-SA 2.0

Известно, что в зоне риска находится более миллиона жителей северо-востока Северной Америки, как сообщает The Daily Mail.

Разлом протяженностью более 70 км проходит через провинцию Британская Колумбия в Канаде, точнее, через полуостров Саанич к северу от Виктории с северо-запада на юго-восток. Этот разлом появился несколько тысяч лет назад, однако он был выявлен только недавно.

Научное исследование ученых показало, что каменные блоки разлома движутся вверх-вниз в точке их соприкосновения, а не в стороны. Несколько тысячелетий назад два массивных каменных блока разлома скользнули друг от друга, вызвав сильное землетрясение. Согласно ученым, подобное событие может повториться в будущем.

Из-за своего расположения разлом может вызвать сильное землетрясение в Канаде. Подземные толчки могут поднять дно в проливе Харо на несколько метров, что может привести к образованию цунами из-за вытеснения достаточного количества воды.

Локальная волна возникнет в бассейне Джорджии и может затронуть некоторые районы Вашингтона, а также Британскую Колумбию.