Ученые нашли способ снизить риск развития рака груди у женщин

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Лондонского университета королевы Марии, выявило, что новые средства для предотвращения рака груди наиболее эффективны у женщин с повышенными уровнями эстрогена. Опубликованные результаты в журнале Lancet Oncology подтверждают, что высокий уровень этого гормона является фактором риска развития рака молочной железы у женщин после менопаузы.

Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

Недавно утвержденные ингибиторы ароматазы, такие как анастрозол, недавно получили одобрение для профилактики рака молочной железы и оказались особенно эффективными у женщин в постменопаузе с высоким риском заболевания. Анализ данных исследования IBIS-II, в котором участвовали 212 женщин, показал, что наибольшую выгоду от применения анастрозола получили женщины с повышенными уровнями эстрогена — риск развития рака снизился на 55%.

В то время как у женщин с низким уровнем гормона риск снизился всего на 25%.

Авторы исследования, включая профессора Джека Кьюзика, отметили, что простой анализ уровня гормонов в крови может помочь улучшить эффективность анастрозола, выбирая наиболее подходящих пациенток. Таким образом, данное исследование подтверждает важность индивидуального подхода в профилактике рака молочной железы.