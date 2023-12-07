Исследование, проведенное учеными из Лондонского университета королевы Марии, выявило, что новые средства для предотвращения рака груди наиболее эффективны у женщин с повышенными уровнями эстрогена. Опубликованные результаты в журнале Lancet Oncology подтверждают, что высокий уровень этого гормона является фактором риска развития рака молочной железы у женщин после менопаузы.
Недавно утвержденные ингибиторы ароматазы, такие как анастрозол, недавно получили одобрение для профилактики рака молочной железы и оказались особенно эффективными у женщин в постменопаузе с высоким риском заболевания. Анализ данных исследования IBIS-II, в котором участвовали 212 женщин, показал, что наибольшую выгоду от применения анастрозола получили женщины с повышенными уровнями эстрогена — риск развития рака снизился на 55%.
В то время как у женщин с низким уровнем гормона риск снизился всего на 25%.
Авторы исследования, включая профессора Джека Кьюзика, отметили, что простой анализ уровня гормонов в крови может помочь улучшить эффективность анастрозола, выбирая наиболее подходящих пациенток. Таким образом, данное исследование подтверждает важность индивидуального подхода в профилактике рака молочной железы.
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