Температура окружающего воздуха оказывает воздействие на интенсивность человеческой речи, утверждают исследователи из Кильского университета в Германии. Согласно их выводам, жители теплых регионов произносят слова громче по сравнению с обитателями северных широт.
Ученые объясняют этот феномен физическими свойствами воздуха. Сухой и холодный воздух, как они отмечают, затрудняет передачу чистых звуков, требующих вибрации голосовых связок. С другой стороны, теплый воздух ограничивает распространение басовых звуков, поглощая их высокочастотную энергию. В результирующем эффекте в более теплом климате наблюдается увеличение громкости человеческой речи, что научно описывается термином "звучность".
Особенно высокую степень звучности, по данным ученых, проявляют голоса обитателей регионов, расположенных близ экватора. Языки жителей Океании и Африки, согласно индексу звучания, считаются наиболее выразительными, в то время как язык салиш, преимущественно используемый на северо-западном побережье Северной Америки, оказывается наименее звучным, сообщает "МИР 24".
Важно отметить, что существуют исключения, и они, как правило, объясняются тем, что воздействие температуры на звучность происходит медленно, раскрываясь на протяжении столетий или даже тысячелетий.
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