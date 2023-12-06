Немецкие ученые рассказали, как климат влияет на громкость голоса

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Температура окружающего воздуха оказывает воздействие на интенсивность человеческой речи, утверждают исследователи из Кильского университета в Германии. Согласно их выводам, жители теплых регионов произносят слова громче по сравнению с обитателями северных широт.

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Ученые объясняют этот феномен физическими свойствами воздуха. Сухой и холодный воздух, как они отмечают, затрудняет передачу чистых звуков, требующих вибрации голосовых связок. С другой стороны, теплый воздух ограничивает распространение басовых звуков, поглощая их высокочастотную энергию. В результирующем эффекте в более теплом климате наблюдается увеличение громкости человеческой речи, что научно описывается термином "звучность".

Особенно высокую степень звучности, по данным ученых, проявляют голоса обитателей регионов, расположенных близ экватора. Языки жителей Океании и Африки, согласно индексу звучания, считаются наиболее выразительными, в то время как язык салиш, преимущественно используемый на северо-западном побережье Северной Америки, оказывается наименее звучным, сообщает "МИР 24".

Важно отметить, что существуют исключения, и они, как правило, объясняются тем, что воздействие температуры на звучность происходит медленно, раскрываясь на протяжении столетий или даже тысячелетий.