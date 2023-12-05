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Космические силы США откладывают запуск секретного космического самолета до 10 декабря

2:40
Наука

Силы космоса США объявили об отсрочке предстоящего запуска своего тайного космического аппарата X-37B. Планировавшийся на 7 декабря вылет под названием USSF-52 перенесен на 10 декабря. Причиной изменения даты стали перенос графика запусков и доступность стартового комплекса LC-39A.

Космические силы США откладывают запуск секретного космического самолета до 10 декабря
Фото: openverse by rawpixel is licensed under CC BY

"Команда тесно сотрудничает с поставщиками услуг по запуску, сфокусирована на успешном выполнении миссии" — Бригадный генерал Кристин Панзенхаген из космического корабля "Дельта 45".

Старт USSF-52 10 декабря намечен с комплекса LC-39A в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде. Подробности времени запуска будут опубликованы по мере приближения даты.

Этот запуск станет первым для X-37B с использованием ракеты Falcon Heavy от SpaceX. Из шести предыдущих запусков, пять совершались с ракетой Atlas V United Launch Alliance, а один — с Falcon 9.

Во время последнего полета X-37B пробыл на орбите 908 дней, вернувшись на Землю 12 ноября 2022 года и приземлившись на взлетно-посадочной полосе KSC, используемой ранее для посадки космических челноков.

Falcon Heavy объединяет три ускорителя Falcon 9 для первой ступени, что позволяет вывести более тяжелые нагрузки на высокие орбиты. USSF-52, возможно, отправит X-37B дальше в космос, чем когда-либо. Цели миссии включают "работу в новых орбитальных режимах", хотя об эксплуатационных возможностях космического корабля мало что известно.

Один из экспериментов на борту USSF-52 — это проект NASA "Семена-2", проверяющий воздействие длительного космического полета на семена растений. Другие цели включают "эксперименты с технологиями осведомленности о космической сфере".

Хотя это первый запуск Falcon Heavy с X-37B, это не первый для SpaceX в рамках Космических сил, которым разрешено использовать отремонтированные ступени для полезных нагрузок национальной безопасности. Боковые ускорители, запускающие USSF-52, уже участвовали в предыдущих миссиях, включая два запуска Космических сил в 2022 году и запуск спутника связи Hughes JUPITER 3 и зонда NASA Psyche ранее в этом году.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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