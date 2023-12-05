"Силовые машины" полностью импортозаместили производство газотурбин в Петербурге

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Петербургское АО "Силовые машины" заявило об открытии производства литых лопаток газовых турбин, что является знаковым событием для компании и всей отрасли в целом. Отмечается, что производство основано на принципе 100% импортозамещения.

Фото: power-m.ru

"Наши специалисты разработали и внедрили технологию, используя уникальное оборудование, а также материалы, созданные на основе отечественного опыта авиационного и энергетического газотурбостроения. На текущем этапе мы освоили производство лопаток газовой турбины ГТЭ-65, которые отличаются сложной внутренней полостью для реализации системы охлаждения. Продолжаем отработку технологии, подготовку к серийному выпуску литых крупногабаритных лопаток газовой турбины ГТЭ-170" — говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на overclockers. ru.

В компании также заявили, что в России наступает новое время в создании газотурбин. "Силовые машины" представили технологию создания сложнейшего элемента. Данные элементы создавались для модели ГТЭ65, но производитель также разрабатывает модель ГТЭ170.

В настоящее время в планы компании входит включение выпуска 15-17 комплектов оборудования, что составляет около 560 штук в каждом комплекте.