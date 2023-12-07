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Извержение подводного вулкана: в Тихом океане появился новый остров

2:59
Наука

Подводный вулкан, который недавно создал новый остров в Тихом океане, снова произвел извержение, выбросив в небо клубы пепла и дыма, это видно на опубликованных кадрах Береговой охраны Японии.

Извержение подводного вулкана: в Тихом океане появился новый остров
Фото: openverse by dmsumon is licensed under CC BY 2.0

Этот вулкан, расположенный у берегов острова Иводзима в южной части дуги Идзу-Огасавара, совершил извержение впервые 21 октября. С течением времени активность усиливалась, и к 30 октября каждый день фиксировались взрывы продолжительностью несколько минут. Каждый из них сбрасывал камни и пепел в направлении растущей кучи в 1 километр от берега острова, в итоге формируя вулканическое образование, названное Ниидзима, что переводится с японского как "новый остров".

На спутниковых снимках, сделанных Европейским космическим агентством 3 ноября, теперь виден Ниидзима из космоса. Этот новый участок суши имеет диаметр 100 метров, а его самая высокая точка находится на высоте 20 м над уровнем моря. После октябрьских извержений деятельность утихла, и ученые предупредили, что волны могут вскоре стереть Ниидзиму.

27 ноября Береговая охрана Японии сообщила о новом извержении.

"Изверженная активность была обнаружена на острове Ниидзима у берегов Окинахамы на южном побережье Иводзимы", — говорится в сообщении.

В результате извержения, произошедшего 23 ноября, пепел и дым поднялись в воздух на высоту 200 м. На снимках из воздуха виден мощный взрыв вулканического материала, при этом камни и другие обломки обрушились в море из темного шлейфа. Ветер кажется сдувает дым и пепел в одном направлении, а волны разбиваются о берег острова.

Последние извержения указывают на возобновление вулканической активности в водах вокруг Иводзимы после короткого периода затишья в июле 2022 года. Неясно, как последнее извержение повлияет на выживание только что сформировавшегося острова Ниидзима. Однако эксперты сообщают, что судьба острова может зависеть от типа скалы, из которой он состоит: если это лава, есть шанс, что Ниидзима сохранится на месте.

Иводзима и Ниидзима находятся на вершине цепочки подводных вулканов, которые простираются по Тихоокеанскому огненному кольцу - тектонической границе в форме подковы, где Тихоокеанская плита соединяется с многими другими. Огненное кольцо, протягивающееся от южной оконечности Южной Америки вдоль западного побережья Северной Америки через Берингов пролив, Японию и до Новой Зеландии, является самой сейсмически и вулканически активной зоной в мире.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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