Дебютный климатический спутник НАСА и Индии будет запущен в 2024 году

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Впервые американское космическое агентство NASA и Индийская организация космических исследований (ISRO) объединились в совместном труде по созданию оборудования для миссии наблюдения за Землей.

Фото: openverse by European Space Agency is licensed under CC BY

Совместный проект NASA-ISRO представляет собой спутник NISAR с радаром с синтезированной апертурой, над которым в настоящее время ведется разработка. Запуск этого спутника запланирован на 2024 год, и после выхода на орбиту NISAR будет постоянно сканировать поверхность Земли при помощи радара. Одной из ключевых целей этой миссии, по заявлению NASA, является отслеживание изменений ландшафтов нашей планеты со временем.

Спутник NISAR будет проводить двойное сканирование всей суши и ледяной поверхности Земли каждые 12 дней, используя две различные радиолокационные системы с синтезированной апертурой (SAR). РСА L-диапазона разрабатывается NASA, в то время как РСА S-диапазона разрабатывается ISRO, что позволяет использовать различные длины волн для наблюдения за планетой.

"Радарная технология NISAR позволит нам получить широкое представление о планете в пространстве и времени. Это может дать нам действительно достоверное представление о том, как именно меняются суша и лед Земли" — Пол Розен научный сотрудник проекта NISAR в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

Основное внимание спутника NISAR будет сосредоточено на лесах и водно-болотных угодьях Земли. Ученые-климатологи интересуются этими экосистемами, так как они служат ключевыми поглотителями углерода, аккумулируя его и предотвращая его выброс в атмосферу в виде углекислого газа и других парниковых газов.

"Во всем мире мы недостаточно хорошо понимаем источники и поглотители углерода в наземных экосистемах, особенно в лесах. Поэтому мы ожидаем, что NISAR во многом поможет решить эту проблему" — Ануп Дас, ученый-эколог и соруководитель научной группы NISAR в ISRO.

Запуск NISAR запланирован на начало 2024 года с космодрома имени Сатиша Дхавана ISRO на юге Индии.