Неприятный сюрприз для ВСУ: нижегородский авиационный завод «Сокол» модернизировал Миг-31

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Боевые машины в установленные сроки переданы оборонному ведомству РФ и отправлены в места базирования. Модернизированная ударная машина обладает высокими техническими характеристиками и способна оперативно решать боевые задачи в условиях современной войны.

Фото: википедия

Модернизация МиГ-31 является одним из главных направлений деятельности Нижегородского авиастроительного завода "Сокол".

"Модернизация направлена на дальнейшее совершенствование и развитие платформы МиГ-31, что позволяет успешно решать задачи на боевом дежурстве. Предприятие обладает необходимой производственной базой и компетенциями, чтобы в дальнейшем реализовывать программу модернизации парка этих машин", — сообщил гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в ГК "Ростех") Юрий Слюсарь.

Напомним, сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик в конфигурации МиГ-31К дальнего радиуса действия является носителем гиперзвукового комплекса "Кинжал".