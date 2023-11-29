"Ростех" создал систему "свой-чужой", предназначенную для обозначения дронов. Об этом сообщили в корпорации "Ростех".
Отмечается, что госкорпорация представила на выставке "Электроника России" малогабаритный приемо-ответчик, который способен маркировать дроны, которые поднимаются на высоту до 5 километров, а также находятся в дальности до 100 километров от запрашивающего радиосигнал устройства.
Отмечается, что опознаватель был разработан специалистами НПП "Пульсар". Подобные приборы применяют в авиации для установления отличий своей техники от техники противника.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.