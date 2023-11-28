Google признала факт исчезновения файлов у пользователей Google Drive

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Корпорация Google признала, что у многих пользователей пропали файлы. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Фото: Openverse by The Logo Smith is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Журналисты медиа зафиксировали жалобы пользователей на утрату доступа к своим файлам на Google Drive. Они описывают проблему так, будто сервис не завершил сохранение документов, которые загружались в последние дни, недели или месяцы.

В настоящее время корпорация изучает жалобы на сайте. Отмечается, что проблема затронула ограниченную группу пользователей.

"Очевидно, что это серьезная проблема, особенно для бизнес-пользователей. В кратком сообщении на форумах сообщества Google официально признал проблему с отсутствующим файлом и подтвердил, что проблема связана с приложением Drive for Desktop. Хотя объяснения этой ошибки нет, Google заявляет, что "ограниченное количество пользователей Диска для настольных компьютеров" видит проблему и что она связана с версиями с 84.0.0.0 по 84.0.4.0, которые недавно были выпущены" — говорится в сообщении компании.

По информации журналистов корпоративного издания Google, сбой сервиса может иметь большие последствия в ходе которых личные данные людей могут быть утрачены, а сама корпорация Google станет виновной в утрате файлов.

Также напомним, что Google с 1 декабря удалит все неактивные аккаунты пользователей.

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