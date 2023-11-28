Корпорация Google признала, что у многих пользователей пропали файлы. Об этом сообщает издание 9to5Google.
Журналисты медиа зафиксировали жалобы пользователей на утрату доступа к своим файлам на Google Drive. Они описывают проблему так, будто сервис не завершил сохранение документов, которые загружались в последние дни, недели или месяцы.
В настоящее время корпорация изучает жалобы на сайте. Отмечается, что проблема затронула ограниченную группу пользователей.
"Очевидно, что это серьезная проблема, особенно для бизнес-пользователей. В кратком сообщении на форумах сообщества Google официально признал проблему с отсутствующим файлом и подтвердил, что проблема связана с приложением Drive for Desktop. Хотя объяснения этой ошибки нет, Google заявляет, что "ограниченное количество пользователей Диска для настольных компьютеров" видит проблему и что она связана с версиями с 84.0.0.0 по 84.0.4.0, которые недавно были выпущены" — говорится в сообщении компании.
По информации журналистов корпоративного издания Google, сбой сервиса может иметь большие последствия в ходе которых личные данные людей могут быть утрачены, а сама корпорация Google станет виновной в утрате файлов.
Также напомним, что Google с 1 декабря удалит все неактивные аккаунты пользователей.
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