Минцифры поддержало идею аудита защищенности операторов персональных данных

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов одобрил идею добровольного аудита уровня защиты операторов персональных данных. Он озвучил своё мнение в ходе стратегической сессии Ассоциации больших данных (АБД). Информацию приводит РИА Новости.

Фото: freepik.com

Как сообщает агентство, автором инициативы является директор по взаимодействию с органами власти ГК "Солар" (входит в структуры "Ростелекома") Михаил Адоньев. В ходе проведения сессии он заявил, что компания вместе с АБД создала методики аудита, позволяющие сделать вывод о том, что оператор на достаточном уровне обеспечивает защиту.

Президент АБД Анна Серебряникова отметила, что в настоящее время обсуждается доработка инициативы. Таким образом, документ с методиками аудита может быть принят в качестве дополнительного добровольного стандарта. Проведение добровольной оценки защищенности может рассматриваться смягчающим обстоятельством в вопросе ответственности по закону об оборотных штрафовых санкциях за утечку данных.

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