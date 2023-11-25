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С 1 декабря Google начнёт удалять личные аккаунты неактивных пользователей

1:18
Наука

Google планирует начать удаление учетных записей пользователей из России с 1 декабря 2023 года. Этот процесс затронет личные аккаунты, включая Gmail-почту и хранилище Drive, если они не использовались в течение длительного времени.

С 1 декабря Google начнёт удалять личные аккаунты неактивных пользователей
Фото: Depositphotos

Основной мотивацией для удаления неактивных аккаунтов является оптимизация работы сервисов Google и освобождение ресурсов для активных пользователей. Это также связано с вопросами конфиденциальности и безопасности данных.

Такие меры не уникальны для Google; многие крупные технологические компании, включая Microsoft, Twitter, Facebook и Telegram, регулярно проводят аудит пользовательских баз и удаляют неактивные учетные записи.

Чтобы избежать удаления учетной записи, пользователи могут войти в свой аккаунт Google, проявить активность, и воспользоваться инструментами резервного копирования и экспорта данных, сообщает URA.Ru. Рекомендуется следить за сообщениями от Google, особенно за уведомлениями о предстоящем удалении аккаунта, и следовать инструкциям по предотвращению этого.

Ранее сообщалось, что Google представил нейросеть, прогнозирующую погоду лучше людей.

Мы обновляем правила в отношении неактивных аккаунтов Google
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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