Google представил нейросеть, прогнозирующую погоду лучше людей

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

На научном портале ArsTechnic появилась информация о переходе в новую эру прогнозирования погоды благодаря передовой метеорологической модели искусственного интеллекта GraphCast, разработанной командой Google DeepMind.

Фото: Openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Согласно представленному отчету, GraphCast продемонстрировал значительное превосходство над традиционными методами прогнозирования, особенно в предсказании глобальных погодных условий на 10 дней вперед. Проведенные исследования подтвердили, что GraphCast практически на 90 процентов превзошел ведущую в мире систему, управляемую Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), предсказывая температуру, давление, скорость и направление ветра, а также влажность на различных уровнях атмосферы.

Особенно важным является факт, что GraphCast не только обладает высокой точностью, но и обеспечивает быстрые результаты. Способность предсказывать сотни погодных переменных по всему миру на 10 дней вперед менее чем за минуту делает эту технологию уникальной в области прогнозирования погоды.

Это новое достижение искусственного интеллекта в метеорологии обещает изменить представление о прогнозировании погоды, подчеркивая потенциал технологии в повышении точности и эффективности в данной области.

GraphCast: Revolutionizing Weather Forecasting with AI Precision!