На научном портале ArsTechnic появилась информация о переходе в новую эру прогнозирования погоды благодаря передовой метеорологической модели искусственного интеллекта GraphCast, разработанной командой Google DeepMind.

Фото: Openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0