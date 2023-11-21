На научном портале ArsTechnic появилась информация о переходе в новую эру прогнозирования погоды благодаря передовой метеорологической модели искусственного интеллекта GraphCast, разработанной командой Google DeepMind.
Согласно представленному отчету, GraphCast продемонстрировал значительное превосходство над традиционными методами прогнозирования, особенно в предсказании глобальных погодных условий на 10 дней вперед. Проведенные исследования подтвердили, что GraphCast практически на 90 процентов превзошел ведущую в мире систему, управляемую Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), предсказывая температуру, давление, скорость и направление ветра, а также влажность на различных уровнях атмосферы.
Особенно важным является факт, что GraphCast не только обладает высокой точностью, но и обеспечивает быстрые результаты. Способность предсказывать сотни погодных переменных по всему миру на 10 дней вперед менее чем за минуту делает эту технологию уникальной в области прогнозирования погоды.
Это новое достижение искусственного интеллекта в метеорологии обещает изменить представление о прогнозировании погоды, подчеркивая потенциал технологии в повышении точности и эффективности в данной области.
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