Google с 1 декабря удалит все неактивные аккаунты пользователей

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

В первых числах декабря Google удалит все аккаунты пользователей в ряде сервисов, которые не используются людьми. Об этом сообщается в блоге компании.

Фото: Depositphotos

Отмечается, что правила затронули владельцев почты Gmail, сервиса для создания документов Docs, хранилища Drive, сервиса аудиозвонков, а также сервиса Meet. Доступ к ним могут утратить пользователи, которые не входили в учетные записи с 2021 года.

Google считает, что данная мер освобождает места на серверах и улучшает показатель сохранения безопасности данных.

Ранее мы сообщали о том, что Google оштрафована на 4 млн рублей за отказ удалить фейки о СВО.