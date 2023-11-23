Компания Google оштрафована на 4 млн рублей за отказ удалить фейки о СВО

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

В четверг, 23 ноября, Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на четыре миллиона рублей, за то что поисковик не удалил сюжеты с ложной информацией о действиях Вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО на Украине.

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency

Об этом сообщает РИА Новости, корреспондент которого смог попасть на судебное заседание, где рассматривалось дело против Google.

"Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, <…> назначить наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей", — сообщается в судебном приговоре.

В суд на международную корпорацию подал Роскомнадзор, эксперты которого регулярно находят на платформе Google контент, порочащий Вооруженные силы РФ и фейковые вбросы про российских военнослужащих.

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