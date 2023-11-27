На территории Российской Федерации стартовало производство первых морских безэкипажных катеров, известных также как морские дроны. В данный момент компания KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод), специализирующаяся на производстве катеров для ведомственных структур, включая Росгвардию, ФСБ и МЧС, уже приступила к процессу производства.
"Мы уже приступили к их производству. На нашей производственной площадке собраны первые водометные движители для таких морских дронов", — сказал Даниленко, отвечая на вопрос журналистов.
Напомним, ранее российский дальний транспортный БПЛА ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап летных испытаний.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.