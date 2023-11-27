В России начали производить первые надводные безэкипажные суда

0:48 Your browser does not support the audio element. Наука

На территории Российской Федерации стартовало производство первых морских безэкипажных катеров, известных также как морские дроны. В данный момент компания KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод), специализирующаяся на производстве катеров для ведомственных структур, включая Росгвардию, ФСБ и МЧС, уже приступила к процессу производства.

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"Мы уже приступили к их производству. На нашей производственной площадке собраны первые водометные движители для таких морских дронов", — сказал Даниленко, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, ранее российский дальний транспортный БПЛА ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап летных испытаний.