Ученые предупредели об опасности употребления чая с чебрецом

0:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученый и биолог Роман Опарин предупреждает о возможных рисках при употреблении чая с чабрецом. Исследования показали, что этот напиток может вызывать аллергические реакции, особенно у людей, принимающих лекарства. Взаимодействие чабреца с некоторыми препаратами может привести к непредсказуемым реакциям и ухудшению здоровья.

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Осторожность также необходима при употреблении чая с пижмой, эфедрой, женьшенем и лимонником, так как эти растения могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему.

Ранее сообщалось, что врач Бережная предупредила, что чай можно пить только в первой половине дня.

Чай с чабрецом - полезные свойства и противопоказания.