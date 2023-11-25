Ученые предупредели об опасности употребления чая с чебрецом

Ученый и биолог Роман Опарин предупреждает о возможных рисках при употреблении чая с чабрецом. Исследования показали, что этот напиток может вызывать аллергические реакции, особенно у людей, принимающих лекарства. Взаимодействие чабреца с некоторыми препаратами может привести к непредсказуемым реакциям и ухудшению здоровья.
Осторожность также необходима при употреблении чая с пижмой, эфедрой, женьшенем и лимонником, так как эти растения могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему.
Ранее сообщалось, что врач Бережная предупредила, что чай можно пить только в первой половине дня.
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