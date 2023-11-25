Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, Алексей Пушков, утверждает, что нейросеть от Google подтвердила подделку фотографий лунной миссии NASA, в частности, изображений американских астронавтов на Луне.
Сенатор утверждает, что хотя человеческий интеллект тоже способен распознать поддельность, вывод нейросети исключает сомнения. Однако он не предоставил фотографии или ссылки в подтверждение своего заявления.
Российский актёр Гоша Куценко стал меньше появляться на телевидении, выходить в свет и общаться с поклонниками.