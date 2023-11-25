Сенатор Пушков: нейросеть подтвердила недостоверность фото американцев на луне

0:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, Алексей Пушков, утверждает, что нейросеть от Google подтвердила подделку фотографий лунной миссии NASA, в частности, изображений американских астронавтов на Луне.

Фото: Wikipedia by NASA. NASA Human Space Flight Gallery is licensed under Общественное достояние

Сенатор утверждает, что хотя человеческий интеллект тоже способен распознать поддельность, вывод нейросети исключает сомнения. Однако он не предоставил фотографии или ссылки в подтверждение своего заявления.

Фейк: Китай не нашел следов американцев на Луне / Стоп...Что?