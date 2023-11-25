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Сенатор Пушков: нейросеть подтвердила недостоверность фото американцев на луне

0:30
Наука

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, Алексей Пушков, утверждает, что нейросеть от Google подтвердила подделку фотографий лунной миссии NASA, в частности, изображений американских астронавтов на Луне.

Сенатор Пушков: нейросеть подтвердила недостоверность фото американцев на луне
Фото: Wikipedia by NASA. NASA Human Space Flight Gallery is licensed under Общественное достояние

Сенатор утверждает, что хотя человеческий интеллект тоже способен распознать поддельность, вывод нейросети исключает сомнения. Однако он не предоставил фотографии или ссылки в подтверждение своего заявления.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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