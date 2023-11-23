FIP: сны о потере зубов связаны с дискомфортом в полости рта

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное израильскими учеными из Университета Бен-Гуриона в Негеве, предоставило научное объяснение снам, в которых у людей ломаются или выпадают зубы. Согласно публикации в журнале Frontiers in Psychology, проблемы с зубами оказались одной из наиболее распространенных тем сновидений, исследованных специалистами.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В ходе исследования опрошено 210 человек в возрасте от 18 до 28 лет. Участники заполнили анкеты, касающиеся тем сновидений, уровня стресса, качества сна и ощущений в полости рта, таких как скрежетание зубами во сне и чувство напряжения или болезненности во рту при пробуждении.

Ученые выявили связь между снами о зубах и раздражением зубов при пробуждении. То есть люди, у которых снилось, что у них выпадают зубы, чаще сообщали о ощущениях напряжения в зубах, деснах или челюстях при пробуждении. Интересно, что такая связь не наблюдалась при скрежетании зубами, несмотря на то, что это обычно вызывает раздражение во рту.

Более того, исследование показало, что сны о зубах не коррелируют с психологическим стрессом или качеством сна, что опровергает идею о том, что эти сновидения прежде всего связаны с психологическими проблемами.

Эти результаты бросают вызов традиционному представлению о том, что сны о выпадении зубов являются символическим отражением психологического потрясения, предполагая, что они могут иметь физическую основу, а не быть чисто символическими психологическими симптомами.

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