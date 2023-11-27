Египтологи открыли 2500-летнюю гробницу к югу от Каира, в которой обнаружены многочисленные магические формулы, предназначенные для защиты от укусов змей.
Вход в гробницу был оформлен надписями, направленными на предотвращение укусов змей, а также на призыв змей стать защитниками места, сообщили археологи в официальном заявлении.
"Такое акцентирование на заклинаниях, связанных с змеями, вероятно, было индивидуальным выбором владельца гробницы. Подобных случаев с таким выраженным вниманием к этим заклинаниям ранее не зафиксировано", — отметил Мирослав Барта, директор исследований Чешского института египтологии в Абусире, месте обнаружения гробницы.
Исследования указывают на то, что в Древнем Египте ядовитые змеи были широко распространены. В Египте часто обнаруживают гробницы с магическими формулами против укусов змей, но гробница в Абусире выделяется своим количеством таких выражений.
Гробница, принадлежащая царскому писцу по имени Джехутиемхат, была обнаружена в местности с большим количеством гробниц и несколькими пирамидами. Отмечается, что Джехутиемхат жил примерно 2500 лет назад, в период правления древних персов над Египтом.
Хотя большая часть гробницы была разграблена в древности, саркофаг с частичными останками скелета Джехутиемхата остался. Анализ показал, что ему было около 25 лет, и у него была тяжелая форма остеопороза. В близлежащих гробницах также найдены останки людей с остеопорозом, что может указывать на их семейные связи.
Саркофаг Джехутиемхата содержит тексты и гравюры, включая главу 178 Книги Мертвых, которая предоставляет инструкции и заклинания, связанные с укладкой трупа. Гравюры также изображают египетских божеств, включая Банебджедета с головой барана и бога солнца Ра. Раскопки и анализ останков продолжаются.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.