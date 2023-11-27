Древнеегипетская гробница наполнена магическими заклинаниями, защищающими от укусов змей

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Египтологи открыли 2500-летнюю гробницу к югу от Каира, в которой обнаружены многочисленные магические формулы, предназначенные для защиты от укусов змей.

Фото: openverse by sheilapic76 is licensed under CC BY 2.0

Вход в гробницу был оформлен надписями, направленными на предотвращение укусов змей, а также на призыв змей стать защитниками места, сообщили археологи в официальном заявлении.

"Такое акцентирование на заклинаниях, связанных с змеями, вероятно, было индивидуальным выбором владельца гробницы. Подобных случаев с таким выраженным вниманием к этим заклинаниям ранее не зафиксировано", — отметил Мирослав Барта, директор исследований Чешского института египтологии в Абусире, месте обнаружения гробницы.

Исследования указывают на то, что в Древнем Египте ядовитые змеи были широко распространены. В Египте часто обнаруживают гробницы с магическими формулами против укусов змей, но гробница в Абусире выделяется своим количеством таких выражений.

Гробница, принадлежащая царскому писцу по имени Джехутиемхат, была обнаружена в местности с большим количеством гробниц и несколькими пирамидами. Отмечается, что Джехутиемхат жил примерно 2500 лет назад, в период правления древних персов над Египтом.

Хотя большая часть гробницы была разграблена в древности, саркофаг с частичными останками скелета Джехутиемхата остался. Анализ показал, что ему было около 25 лет, и у него была тяжелая форма остеопороза. В близлежащих гробницах также найдены останки людей с остеопорозом, что может указывать на их семейные связи.

Саркофаг Джехутиемхата содержит тексты и гравюры, включая главу 178 Книги Мертвых, которая предоставляет инструкции и заклинания, связанные с укладкой трупа. Гравюры также изображают египетских божеств, включая Банебджедета с головой барана и бога солнца Ра. Раскопки и анализ останков продолжаются.