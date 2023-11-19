Генетик Крутовский заявил, что Y-хромосома, определяющая мужской пол, может исчезнуть

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Генетик Константин Крутовский заявил, что в перспективе человеческая "мужская" Y-хромосома может исчезнуть полностью. В таком случае, с использованием инъекций или геномного редактирования на стадиях эмбрионального развития можно полностью перепрограммировать пол, воздействуя на первичные половые признаки. Этот механизм может интегрироваться в геном, передаваться по наследству и, в итоге, заменить Y-хромосому, в случае ее потери в процессе человеческой эволюции, уточнил генетик.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under CC BY-NC 2.0.

Генетический наследование у человека, по словам Крутовского, обладает жестким хромосомным типом. Если присутствует XY, то рождается мужчина, если XX — женщина. Это обеспечивает стабильное соотношение один к одному в виде. Однако, как отмечает ученый, в реальности мальчиков может рождаться немного больше из-за различных факторов.

Кроме того, существует другой способ регулирования пола — дозовый метод. Путем изменения экспрессии определенных генов можно влиять на развитие как самцов, так и самок. Этот метод, например, регулирует пол у некоторых видов черепах: в теплых условиях рождаются больше самок, в холодных — больше самцов. По мнению профессора, такой дозовый эффект может быть применен и в случае регулирования пола у людей.

Крутовский отмечает, что искусственное воздействие на пол человека с использованием дозового метода также является возможным. Это может быть достигнуто путем увеличения активности определенных генов, что запустит развитие по мужскому варианту. Такие воздействия могут осуществляться через инъекции и поддерживаться в течение определенного времени, либо фиксироваться как постоянные с помощью геномного редактирования, сообщает Газета.Ru.

Если это происходит на ранних стадиях развития до полового созревания, то формирование первичных половых признаков будет соответствовать выбранному полу. Это отличается от текущего представления о переходе от одного пола к другому, подчеркнул Крутовский.

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