До половины рабочего времени российских космонавтов на орбите уходит на ремонтно-восстановительные работы в нашем сегменте МКС, передаёт в среду ТАСС со ссылкой на доклад генконструктора РКК "Энергия", академика РАН Владимира Соловьёва.
Этот доклад был представлен на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции "Пилотируемые полёты в космос" в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.
"Мы тратим дорогущее время работы космонавтов на восстановление техники, вместо того чтобы заниматься научными экспериментами", — посетовал Соловьёв.
МКС собирали по частям на орбите с 1998 года, она порядком поизносилась и даже, как утверждал в своё время Дмитрий Рогозин, может упасть на Землю. Россия намерена выйти из проекта и запустить свою космическую станцию.
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