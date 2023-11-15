В РКК "Энергия" рассказали, чем заняты российские космонавты на МКС

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

До половины рабочего времени российских космонавтов на орбите уходит на ремонтно-восстановительные работы в нашем сегменте МКС, передаёт в среду ТАСС со ссылкой на доклад генконструктора РКК "Энергия", академика РАН Владимира Соловьёва.

Фото: Openverse by Official Roscosmos Photos is licensed under CC BY-NC 2.0

Этот доклад был представлен на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции "Пилотируемые полёты в космос" в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

"Мы тратим дорогущее время работы космонавтов на восстановление техники, вместо того чтобы заниматься научными экспериментами", — посетовал Соловьёв.

МКС собирали по частям на орбите с 1998 года, она порядком поизносилась и даже, как утверждал в своё время Дмитрий Рогозин, может упасть на Землю. Россия намерена выйти из проекта и запустить свою космическую станцию.

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