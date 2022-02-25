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Автор Любовь Степушова

МКС упадёт "на ваши головы" — Рогозин предупредил США

Мир » Северная Америка » США и Канада

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предупредил США, чем может закончиться их шантаж по поводу санкций на российский космический сектор.

МКС упадёт "на ваши головы" — Рогозин предупредил США

Россия предупредила, чем может закончиться шантаж санкциями

Президент США Джозеф Байден заявил в среду, 23 февраля, что космическая программа России деградирует под новыми санкциями США.

"По нашим оценкам, мы сократим более половины импорта высоких технологий в Россию. Это нанесёт удар по их способности продолжать модернизацию своих вооружённых сил. Это ухудшит их аэрокосмическую промышленность, включая их космическую программу", — уточнил он.

В четверг, 24 февраля, директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, кстати, бывший представитель РФ в НАТО, в нескольких твитах чётко дал понять, чем эти угрозы могут закончиться — неконтролируемым сходом с орбиты Международной космической станции (МКС) и её падением на США, Канаду, Индию или Китай.

"Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасёт МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? Ещё есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой перспективой? Над Россией МКС не летает, поэтому все риски — ваши. А вы к ним готовы?" — заявил Рогозин.

Он напомнил также, что коррекция орбиты МКС, её уклонение от опасных сближений с космическим мусором производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей "Прогресс МС".

"Господа, вы, когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. На всякий случай. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову", — добавил Рогозин.

Ответ примечателен тем, что Байден не называл программу МКС попадающей под санкции, но косвенно это случится, потому что российская космонавтика всё ещё зависит от поставок западной электроники, которую отныне запрещено поставлять в РФ.

Отметим, что конгресс США всегда выводит МКС особым пунктом из своих санкций.

Таким образом, в словах Рогозина просматривается ультиматум России, который будет задействован при упорстве Запада в попытках наложить новые санкций.

Пока космос освобождён от санкций

Сейчас в космосе сохраняется активное международное сотрудничество. Россия заявила, что новый корабль "Орёл", который планируется запустить на новой ракете "Ангара", предназначен для стыковки с Gateway — аванпостом НАСА на орбите вокруг Луны.

Есть проекты и с Европой. 6 апреля Европейское космическое агентство (в которое не входит Украина) должно запустить два спутника Galileo на российском корабле "Союз" из Французской Гвианы. Кроме того, частная спутниковая компания OneWeb со штаб-квартирой в Лондоне и офисами в США планировала запустить новую серию спутников на борту ракеты "Союз" 4 марта с космодрома Байконур в Казахстане.

Разрыв по МКС — это разрыв дипотношений

Директор Института космической политики в Университете Джорджа Вашингтона Скотт Пейс сказал, что МКС "была в значительной степени изолирована" от политических бурь.

"Можно представить разрыв с Россией, который поставит под угрозу космическую станцию, но это будет на уровне разрыва дипломатических отношений, — сказал Пейс АР. — Это было бы крайней мерой, поэтому я не думаю, что это произойдёт, если не будет более широкой военной конфронтации".

НАСА успокаивает

Представитель американского космического ведомства заявил в четверг, 24 февраля, телекомпании CNN, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает сотрудничать с Роскосмосом по МКС, несмотря на введение Вашингтоном ограничительных мер из-за ситуации на Украине.

"Новые меры контроля экспорта позволяют США и России продолжить сотрудничество в гражданской космической области", — отметил представитель NASA.

По его словам, космическое ведомство США "поддерживает работу" по безопасной эксплуатации МКС со всеми международными партнёрами, включая Роскосмос.

Космическая станция создана с участием пяти космических агентств из 15 стран, включая

  • Россию,
  • США,
  • Канаду,
  • несколько стран Европы,
  • Японию.

Она была выведена на орбиту в 1998 году и превратилась в огромный комплекс, длиной почти с футбольное поле, с тремя научными модулями.

В настоящее время на космической станции находятся четыре астронавта НАСА, два российских космонавта и один европейский.

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"Санкции против российского космоса невыгодны США"
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы мкс сша роскосмос дмитрий рогозин
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