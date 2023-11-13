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Археологи Пуэрто-Рико озвучили версию о 500-летнем рисунке льва в пещере: мог создать раб из Африки

2:22
Наука

Эксперты выдвинули версию: наскальные рисунки льва с роскошной гривой, обнаруженные в глубоких пещерах Пуэрто-Рико примерно 500 лет назад, создал порабощённый африканец.

Археологи Пуэрто-Рико озвучили версию о 500-летнем рисунке льва в пещере: мог создать раб из Африки
Фото: openverse by Jean & Nathalie is licensed under CC BY 2.0

Исследователь проекта и адъюнкт-профессор геофизики Анхель Акоста-Колон в Университете Пуэрто-Рико в Аресибо, предложил идею, что эти изображения могли быть нарисованы человеком, который видел львов в Африке до своего порабощения и перевоза на остров испанцами.

"У нас есть изображение, похожее на льва, но в Пуэрто-Рико львов нет. Возраст наскального искусства составляет около 500 лет, что делает его одним из первых примеров рабского искусства в пещерах Пуэрто-Рико", — сказал Акоста-Колон.

Археологи, включая, провели радиоуглеродное датирование наскальных рисунков в пещерах Пуэрто-Рико, выявив три этапа создания. Ранний период (между 700 и 400 годами до нашей эры) включал абстрактные и геометрические формы, второй (между 200 и 400 годами нашей эры) представлял собой простые формы человеческих тел, а третий (между 700 и 800 годами) включал более детализированные изображения людей и животных.

Открытие раннего этапа наскального искусства подчёркивает долгую историю присутствия людей на острове, противоречащую утверждениям колонизаторов о коротком времени обитания до прибытия Колумба в 1493 году.

Исследователи также обнаружили изображения лошадей, кораблей и льва в более поздних этапах, предполагая, что человек, видевший льва, мог быть привезен на остров испанцами. Акоста-Колон подчеркивает, что наскальные рисунки стали свидетельством истории Пуэрто-Рико, начавшейся задолго до европейской колонизации.

Акоста-Колон выражает мнение, что дальнейшие исследования могут продлить историю человеческого присутствия на острове на 7000 лет назад. Эти открытия признаны другими учеными, такими как Элис Самсон и Джаго Купер, как важные для понимания взаимодействия человека с пещерами в течение тысячелетий на протяжении доколониальных и исторических эпох.

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Наскальные рисунки в Южной Америке: загадки и версии
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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