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НАСА обнаружило органические соединения на ледяном спутнике Юпитера

3:14
Наука » Экология » Космос

Космический аппарат НАСА "Юнона" обнаружил присутствие солей и органических соединений на поверхности Ганимеда, самого крупного спутника Юпитера.

НАСА обнаружило органические соединения на ледяном спутнике Юпитера
Фото: openverse by Kevin M. Gill is licensed under CC BY 2.0

Это открытие было сделано в июне 2021 года во время пролета "Юноны", в ходе которого использовался спектрометр Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) для анализа химии и взаимодействий в атмосфере Юпитера и его спутников. Ганимед, обладающий диаметром в 5268 километров, является самой крупной луной в Солнечной системе, даже превосходящей по размерам планету Меркурий, и под своей ледяной поверхностью скрывает огромный океан.

В ходе пролета в 2021 году прибор JIRAM "Юноны" выявил соли, такие как гидрат хлорида натрия, хлорид аммония, бикарбонат натрия, а также возможные органические соединения, такие как алифатические альдегиды. Это открытие может значительно способствовать пониманию процессов формирования и эволюции Ганимеда, а также раскрывать химический состав его подземного океана.

Учитывая мощное магнитное поле Юпитера, соседствующий с Ганимедом, выживание органических соединений и солей на поверхности спутников представляется сложной задачей. Тем не менее, обнаружено, что область вокруг экватора Ганимеда защищена от воздействия электронов и ионов, исходящих из магнитосферы Юпитера, что способствует сохранению этих соединений.

"Мы обнаружили наибольшее количество солей и органических веществ в темных и ярких областях, которые находятся под влиянием магнитного поля. Это свидетельствует о наличии остатков глубокого океанского слоя, достигающего поверхности замерзшего мира", — отметил Скотт Болтон, главный исследователь "Юноны".

Присутствие солей и органических соединений может указывать на гидротермальную активность под ледяной поверхностью Ганимеда или на взаимодействие между его подземным океаном и горными породами внутри спутника.

"Обширное взаимодействие воды и породы могло привести к такому балансу, согласованному с присутствием солей натрия как индикатора изменений водной среды внутри Ганимеда", — отмечают авторы статьи, опубликованной в Nature Astronomy 30 октября.

Несмотря на активность внутреннего океана, авторы также подчеркивают возможность других процессов, способных создать эти соли. Из-за толстой коры Ганимеда обмен между его глубокими слоями и поверхностью может не соответствовать составу поверхности, что указывает на возможный обмен между корой и поверхностью спутника.

"Юнона" была запущена в августе 2011 года и представляет собой вторую миссию НАСА на орбите Юпитера после зонда "Галилео". Миссия, изначально предназначенная для изучения атмосферы, магнитного поля и истории газового гиганта, была успешно продлена, и в настоящее время её окончание запланировано на сентябрь 2025 года.

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Почему Юпитер такой большой?
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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