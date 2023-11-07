Девочка во время рыбалки с отцом обнаружила в реке кости мамонта возрастом 100 000 лет

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Восьмилетняя девочка из России во время рыбалки с отцом на берегу реки Оки обнаружила набор костей, принадлежащих ноге мамонта, а также позвонок доисторического зубра. Согласно информации из российских новостей, Марьям Мирсаитова заметила несколько необычных предметов, которые выползли из-под земли после недавнего оползня. Ее отец сфотографировал находки и отправил их в Нижегородский музей-заповедник, который находится поблизости, в надежде, что специалисты смогут определить, что это за находки.

Фото: openverse by Mauricio Antón is licensed under CC BY 2.5

Оказалось, что среди этих находок были метакарпальная кость (кость большеберцовая) мамонта и мыщелок, или коленный сустав, этого животного (Mammuthus primigenius). Кости хорошо сохранились, и их пористая структура стала видна после разложения в осадках. Размер костей указывает на то, что они принадлежали взрослому и крупному мамонту, жившему примерно 100 000 лет назад.

Шершавые мамонты были распространены в холодных северных регионах Европы и Азии примерно 700 000 лет назад, и около 100 000 лет назад они также обитали в северной части Северной Америки. В регионе, где были найдены окаменелости Марьям, мамонты, вероятно, существовали до примерно 10 000 лет назад, когда окончание ледникового периода привело к изменениям в их среде обитания и доступности пищи. Человеческая охота, возможно, также сказалась на их исчезновении.

В реликтовых популяциях мамонтов, выживших в изолированном состоянии на острове Врангеля в России около 4000 лет назад, возможно, инбридинг ускорил процесс вымирания этого вида.

Россия известна своим богатством окаменелостей мамонтов, особенно в Сибири. Некоторые из них даже мумифицировались благодаря холодным условиям, замедляющим процессы разложения. Важно отметить, что в 2007 году на полуострове Ямал был обнаружен мумифицированный мамонтёнок по имени Люба, который позднее стал объектом многочисленных исследований и мировых выставок, посвящённых мамонтам.

Помимо мамонта, Марьям также обнаружила позвонок степного бизона (Bison priscus), который процветал в Европе, Азии и Северной Америке в период плейстоцена (с 2,6 миллиона до 11 700 лет назад). Этот бизон был предком современных европейских и американских бизонов.

На данный момент подробности о другой находке, также обнаруженной Марьям, остается неопределенными. Сотрудники музея призывают всех, кто находит окаменелости, сообщать об этом научным учреждениям, так как многие из них оказываются в частных руках и становятся недоступными для научных исследований.

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