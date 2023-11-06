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Эксперты предупреждают: к 2050 году смертность от вирусов может вырасти в 12 раз

1:52
Наука

Специалисты из американской биотехнологической компании Ginkgo Bioworks выразили обеспокоенность тем, что к 2050 году глобальная смертность от зоонозных болезней, передаваемых от животных человеку, может увеличиться в 12 раз по сравнению с текущими показателями. Эти выводы содержатся в исследовании, опубликованном в научном журнале BJM Global Health.

Эксперты предупреждают: к 2050 году смертность от вирусов может вырасти в 12 раз
Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

В рамках исследования команда ученых проанализировала исторические тенденции, связанные с четырьмя конкретными вирусными патогенами, включая филовирусы, такие как вирусы лихорадки Эбола и лихорадки Марбург, а также вирус Нипа, вирус Мачупо и коронавирус SARS 1, предшественник вызывающего COVID-19 коронавируса.

Для анализа была использована база данных, охватывающая 3150 случаев вспышек болезней, произошедших в 24 странах с 1963 по 2019 год. В результате этих вспышек погибло 17 232 человека, из которых 15 771 скончались от инфекций, вызванных филовирусами.

Исследователи отметили, что в течение указанного периода масштабы эпидемий увеличивались почти на 5% ежегодно, а смертность увеличилась на 9%.

Ученые предупредили: "Если подобные темпы роста сохранятся, мы ожидаем, что указанные патогены могут вызвать в четыре раза больше вспышек и в 12 раз больше смертей к 2050 году по сравнению с 2020 годом".

Эксперты также отметили, что эпидемии, вызванные зоонозами, могут усилиться в ближайшем будущем из-за изменений в климате и вырубки лесов.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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