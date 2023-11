Your browser does not support the audio element.

Специалисты из американской биотехнологической компании Ginkgo Bioworks выразили обеспокоенность тем, что к 2050 году глобальная смертность от зоонозных болезней, передаваемых от животных человеку, может увеличиться в 12 раз по сравнению с текущими показателями. Эти выводы содержатся в исследовании, опубликованном в научном журнале BJM Global Health.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.