Специалисты из американской биотехнологической компании Ginkgo Bioworks выразили обеспокоенность тем, что к 2050 году глобальная смертность от зоонозных болезней, передаваемых от животных человеку, может увеличиться в 12 раз по сравнению с текущими показателями. Эти выводы содержатся в исследовании, опубликованном в научном журнале BJM Global Health.
В рамках исследования команда ученых проанализировала исторические тенденции, связанные с четырьмя конкретными вирусными патогенами, включая филовирусы, такие как вирусы лихорадки Эбола и лихорадки Марбург, а также вирус Нипа, вирус Мачупо и коронавирус SARS 1, предшественник вызывающего COVID-19 коронавируса.
Для анализа была использована база данных, охватывающая 3150 случаев вспышек болезней, произошедших в 24 странах с 1963 по 2019 год. В результате этих вспышек погибло 17 232 человека, из которых 15 771 скончались от инфекций, вызванных филовирусами.
Исследователи отметили, что в течение указанного периода масштабы эпидемий увеличивались почти на 5% ежегодно, а смертность увеличилась на 9%.
Ученые предупредили: "Если подобные темпы роста сохранятся, мы ожидаем, что указанные патогены могут вызвать в четыре раза больше вспышек и в 12 раз больше смертей к 2050 году по сравнению с 2020 годом".
Эксперты также отметили, что эпидемии, вызванные зоонозами, могут усилиться в ближайшем будущем из-за изменений в климате и вырубки лесов.
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