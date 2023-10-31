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Ученые предупредили, что у человечества осталось шесть лет, чтобы сдержать глобальное потепление

2:23
Наука

Британские ученые провели расчеты по "углеродному бюджету" — это максимальный объем выбросов углекислого газа, который не приведет к превышению потепления на 1,5 градуса по сравнению с уровнем до начала индустриализации. Их исследование, проведенное в Имперском колледже Лондона, показало, что у нас осталось всего лишь шесть лет, чтобы удержать глобальное потепление. Согласно результатам, человечество может выбросить еще около 250 гигатонн углекислого газа, и если мы превысим этот лимит, то существует более чем 50% вероятность, что процесс потепления ускорится. При нынешних темпах выбросов, критический уровень будет достигнут уже к 2029 году, при ежегодных выбросах около 40 гигатонн.

Ученые предупредили, что у человечества осталось шесть лет, чтобы сдержать глобальное потепление
Фото: CreativeCommons by Lima Andruška is licensed under CC BY-SA 2.0.

Чтобы ограничить потепление на уровне 2 градусов Цельсия выше доиндустриального уровня, мы должны ограничить объем выбросов углекислого газа до 1200 гигатонн. Однако, по текущим тенденциям, этот лимит может быть достигнут к 2046 году.

На данный момент Земля уже прогрелась на 1,1 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Ученые предупреждают, что дальнейший рост температуры может вызвать необратимые последствия, такие как таяние вечной мерзлоты и полярных льдов. Вероятно, 2023 год станет самым жарким в истории, с глобальной средней температурой, превышающей установленный порог в 1,5 градуса. Ученые подчеркивают, что каждое дополнительное увеличение температуры будет иметь серьезные последствия как для людей, так и для экосистем. Это исследование служит еще одним напоминанием от научного сообщества.

Многие страны ставят перед собой цель достичь "нулевых" выбросов к середине века. Это означает, что промышленные выбросы будут полностью компенсироваться путем восстановления лесов, водных угодий и океанов. Предположительно, после этого начнется снижение средней температуры на Земле, хотя точные последствия пока остаются предметом дальнейших исследований, как указано в статье, опубликованной в журнале "Nature Climate Change".

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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