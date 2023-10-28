Injury Prevention: спорт не так травмоопасен, как кажется

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование проведенное учёными из Университета Бата пришло к выводу, что вероятность серьёзных травм, связанных с большинством видов спорта и физических упражнений, включая те, которые обычно считаются опасными, крайне низка. Доклад о результатах исследования, демонстрирующий преимущества физической активности перед рисками, был опубликован в журнале Injury Prevention, сообщает "Газета.Ru".

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Ученые проанализировали данные о серьёзных травмах, полученных людьми в результате физической активности. В ходе исследования было выявлено, что с 2012 по 2017 годы британцы получили всего 11 702 травмы.

В рамках исследования было рассмотрено 61 видов спорта и других видов физической активности. Занятия фитнесом (такие как бег, гольф, танцы и упражнения с отягощениями) реже всего приводили к травмам.

Среди наиболее популярных видов спорта самым травмоопасным оказался футбол, а среди всех изученных видов активности самыми рискованными были автоспорт, конный спорт и планеризм. Они приводили к сотням травм на 100 тысяч участников.

Не смотря на то, что ни один вид физической активности не может быть считаться абсолютно безопасным, вероятность получить серьёзную травму крайне низка по сравнению с многочисленными преимуществами для здоровья и общего благополучия, которые приносит активный образ жизни, сделали вывод ученые.

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