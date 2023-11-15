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Спящий супервулкан в Калифорнии периодически вызывает волны землетрясений

2:57
Наука » Экология » Природа

По новым исследованиям, выяснилось, что содрогающийся супервулкан в Калифорнии не готовится к извержению, а, наоборот, укрывается под огромной крышкой из остывшей кристаллизованной магмы.

Спящий супервулкан в Калифорнии периодически вызывает волны землетрясений
Фото: openverse by dmsumon is licensed under CC BY 2.0

Кальдера Лонг-Вэлли, расположенная в восточных Сьерра-Невадах, уже долгое время вызывает тревогу из-за регулярных землетрясений с 1978 года, возникающих из-за беспокойства по поводу возможного извержения. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances 18 октября, указывает на то, что раскалённый магматический резервуар вулкана затихает, поскольку его верхний слой превращается в каменную породу и выделяет летучие газы в виде пузырей и отрыжки, вызывая тем самым землетрясения и деформацию земной поверхности. Следовательно, активность в этом регионе, вероятно, не предвещает массового извержения супервулкана, но может вызвать мелкие землетрясения и извержения в процессе охлаждения.

"Мы не думаем, что регион готовится к новому извержению супервулкана, но процесс охлаждения может высвободить достаточно газа и жидкости, чтобы вызвать землетрясения и небольшие извержения", — заявил автор исследования Чжунвэнь Чжань, геофизик из сейсмологической лаборатории Калифорнийского технологического института.

Кальдера Лонг-Вэлли была известна своими впечатляющими землетрясениями, такими как серия мощных землетрясений в мае 1980 года, и была связана с землетрясениями в разные периоды с 1978 по 1998 годы, а также в 2014 и 2019 годах. Два основных фактора, которые могут вызывать землетрясения в этой кальдере, связаны с движением магмы в недрах и выбросом жидкости и газов при охлаждении магматической камеры, что приводит к деформации земли.

Исследователи использовали метод распределённого акустического зондирования, устанавливая оптоволоконные кабели для обнаружения даже самых мелких землетрясений и создания изображений структуры подземных областей. Результаты исследования указывают на то, что наиболее вероятной является гипотеза о затухании кальдеры, а не готовящегося к извержению события. Крышка из кристаллизованной магмы на глубине около 8 км закрывает резервуар остывающей магмы кальдеры, которая находится на глубине от 15 до 20 км. Хотя существует возможность перемещения магмы на меньшие глубины в будущем, сейчас больше указывает на то, что кальдера успокаивается, а не наоборот.

Дальнейшие исследования будут углубляться в изучение магматической камеры и её возможного воздействия на центральную часть Калифорнии.

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Самые опасные супервулканы
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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