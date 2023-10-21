Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суд Нью-Йорка оштрафовал Трампа на $5 тыс. за нарушение судебного предписания
NASA обнаружило большой пробел в знаниях об опасных астероидах
Автоэксперт Хайцеэр назвал причины не приобретать автомобили из Китая
Генпрокурор Польши потребовал защитить право граждан выбирать тип автомобиля
На Аляске из-за голода исчезли почти все крабы-стригуны
Бренд Victoria's Secret откажется от бодипозитива из-за падения прибыли
Вероника Сыромля стала победительницей шоу "Голос. Уже не дети"
Долг "Укрэнерго" за электричество превысил 1,6 миллиарда долларов
Роберт Де Ниро выразил соболезнования Намину в связи с утратой сына

Учёные объявили о "переломном моменте" в развитии солнечной энергетики

1:59
Наука

В Великобритании группа исследователей разработала три различные модели для мониторинга технологического и экономического прогресса, и результаты их моделирования убедительно свидетельствуют о том, что солнечная энергетика имеет все шансы стать основным мировым источником энергии.

Учёные объявили о "переломном моменте" в развитии солнечной энергетики
Фото: Openverse

Климатолог Фемке Нийссе, ведущий автор работы из Эксетерского университета, прогнозирует, что даже в отсутствие дополнительных государственных стимулов, таких как налог на выбросы углекислого газа, солнечная фотоэлектрическая энергия (PV), вероятно, будет доминировать в глобальном энергетическом ландшафте к середине этого века.

К 2020 году, по заявлению Международного энергетического агентства, солнечная энергия официально станет самым экономически эффективным видом электроэнергии в истории, превзойдя по стоимости уголь и газ в большинстве крупных государств.

Если снижение стоимости будет продолжаться такими же темпами, то, по прогнозам Найссе и ее коллег, солнечная энергия сможет превзойти все другие альтернативные виды энергии уже через 10-20 лет.

"Если этот сценарий сбудется, то в энергетике может наступить или уже наступил переломный момент в отношении возобновляемых источников энергии, требующий подготовки как в политической, так и в финансовой сферах к быстрому трансформационному переходу", — считают авторы исследования, опубликованного в научном журнале Nature Communications.

Основными проблемами, препятствующими распространению солнечной энергетики, являются недостаточное финансирование в странах с низким уровнем доходов, создание надежной и сбалансированной энергосистемы, увеличение доли драгоценных металлов, таких как алюминий, и противодействие со стороны сокращающейся индустрии ископаемого топлива, особенно на политическом уровне.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Технологии которые выведут солнечную энергетику на следующий уровень
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Зеленскому дали шокирующий совет по России

Украине придётся пойти на серьёзные уступки ради достижения мира.

FP: Украине придётся отказаться от территорий ради мира
Певицу Машу Распутину после оскорбления слушателей Анны Asti исключили из жюри шоу "Суперстар"
Певицу Машу Распутину после скандальных слов убрали из жюри шоу "Суперстар"
Зачем Путин занес "Кинжалы" над Черным морем - реальные задачи Миг-31И
Проиранские силы бомбят военные базы США в Ираке и Сирии. Третья мировая война на пороге
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Клещи российской армии вокруг Авдеевки неумолимо сжимаются
Бежал ли Черноморский флот из Крыма?
Сотруднику Большого театра незаконно выдали отсрочку от мобилизации
Сотруднику Большого театра незаконно выдали отсрочку от мобилизации
Последние материалы
Учёные объявили о "переломном моменте" в развитии солнечной энергетики
Автоэксперт Хайцеэр назвал причины не приобретать автомобили из Китая
Генпрокурор Польши потребовал защитить право граждан выбирать тип автомобиля
На Аляске из-за голода исчезли почти все крабы-стригуны
Бренд Victoria's Secret откажется от бодипозитива из-за падения прибыли
Вероника Сыромля стала победительницей шоу "Голос. Уже не дети"
Долг "Укрэнерго" за электричество превысил 1,6 миллиарда долларов
Роберт Де Ниро выразил соболезнования Намину в связи с утратой сына
RT: палестинцы вышли на митинг против действий Израиля с портретом Путина
Российский борец Окороков получит паспорт Австралии ради Олимпийских игр 2024
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников