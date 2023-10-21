Учёные объявили о "переломном моменте" в развитии солнечной энергетики

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

В Великобритании группа исследователей разработала три различные модели для мониторинга технологического и экономического прогресса, и результаты их моделирования убедительно свидетельствуют о том, что солнечная энергетика имеет все шансы стать основным мировым источником энергии.

Фото: Openverse

Климатолог Фемке Нийссе, ведущий автор работы из Эксетерского университета, прогнозирует, что даже в отсутствие дополнительных государственных стимулов, таких как налог на выбросы углекислого газа, солнечная фотоэлектрическая энергия (PV), вероятно, будет доминировать в глобальном энергетическом ландшафте к середине этого века.

К 2020 году, по заявлению Международного энергетического агентства, солнечная энергия официально станет самым экономически эффективным видом электроэнергии в истории, превзойдя по стоимости уголь и газ в большинстве крупных государств.

Если снижение стоимости будет продолжаться такими же темпами, то, по прогнозам Найссе и ее коллег, солнечная энергия сможет превзойти все другие альтернативные виды энергии уже через 10-20 лет.

"Если этот сценарий сбудется, то в энергетике может наступить или уже наступил переломный момент в отношении возобновляемых источников энергии, требующий подготовки как в политической, так и в финансовой сферах к быстрому трансформационному переходу", — считают авторы исследования, опубликованного в научном журнале Nature Communications.

Основными проблемами, препятствующими распространению солнечной энергетики, являются недостаточное финансирование в странах с низким уровнем доходов, создание надежной и сбалансированной энергосистемы, увеличение доли драгоценных металлов, таких как алюминий, и противодействие со стороны сокращающейся индустрии ископаемого топлива, особенно на политическом уровне.

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Технологии которые выведут солнечную энергетику на следующий уровень