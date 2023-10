Your browser does not support the audio element.

Исследование, проведённое учёными из Университета Южной Австралии, обнаружило, что колебания артериального давления у пожилых людей могут увеличить риск развития деменции и сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты работ специалистов опубликованы в журнале ScienceDirect.

Фото: "Know your blood pressure." by jlcampbell104 is marked with CC0 1.0.