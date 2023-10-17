Исследование, проведённое учёными из Университета Южной Австралии, обнаружило, что колебания артериального давления у пожилых людей могут увеличить риск развития деменции и сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты работ специалистов опубликованы в журнале ScienceDirect.
Исследование включало в себя 70 здоровых пожилых участников в возрасте от 60 до 80 лет, которые на тот момент не имели симптомов деменции. Учёные собрали информацию о колебаниях артериального давления людей и также провели оценку жёсткости артерий в головном мозге с использованием методики транскраниальной допплерографии, которая является одним из методов ультразвукового исследования. Затем участники прошли специальный тест на когнитивные способности.
Учёные выявили, что у тех людей, у которых наблюдались кратковременные изменения в артериальном давлении в течение нескольких часов или дней, когнитивные способности оказались хуже в сравнении с другими. Снижение когнитивных способностей, включая память, умственную работоспособность и навыки ориентации в пространстве, является характерным признаком развития деменции.
У некоторых участников исследования были замечены значительные скачки систолического артериального давления (верхнее значение на тонометре, отображающее давление в артериях во время сокращения сердца). Учёные указали, что такие колебания могут свидетельствовать о ригидности артерий, что представляет собой процесс постепенного изменения их стенки с возрастом.
Авторы исследования отметили, что тщательное наблюдение за артериальным давлением может стать полезным инструментом для диагностики деменции и сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях развития.
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