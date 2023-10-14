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Эксперты бьют тревогу: в Англии может случиться продовольственный кризис

1:58
Наука

Пандемия COVID-19 показала уязвимость системы поставок продовольствия в Великобритании, а пустые полки супермаркетов стали иллюстрацией хаоса, который может возникнуть в результате подобных сбоев.

Эксперты бьют тревогу: в Англии может случиться продовольственный кризис
Фото: "Shopping at Au Bon Marché supermarket, Port Vila, December 2014" by thomasswilliams is licensed under CC BY 2.0.

Полученные в ходе нового исследования результаты свидетельствуют о том, что нехватка продовольствия, вызванная экстремальными погодными явлениями, может привести к гражданским беспорядкам в Великобритании в ближайшие 50 лет. При этом наиболее вероятными причинами таких беспорядков являются нехватка основных углеводов, таких как пшеница, хлеб, макаронные изделия и крупы.

Продовольственная система Великобритании представляется особенно восприимчивой к значительным сбоям. Эта уязвимость может быть частично объяснена акцентом на эффективность в ущерб устойчивости, в том числе сильной зависимостью от сезонной рабочей силы и такой практикой, как цепочки поставок "точно в срок", когда продукты поставляются именно тогда, когда они необходимы.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство экспертов (80%) считают, что в ближайшие десять лет наиболее вероятной причиной гражданских беспорядков, связанных с нехваткой продовольствия, являются проблемы логистического распределения, приводящие к его дефициту. Однако если рассматривать 50-летний период, то большинство экспертов (57%) считают, что наиболее вероятной причиной будет недостаточное предложение продовольствия для обеспечения населения Великобритании, возможно, вследствие таких событий, как катастрофический неурожай.

Экстремальные погодные условия, включая штормовые нагоны, наводнения, снегопады и засухи, были названы основной причиной нехватки продовольствия и проблем с его распределением в будущем как в десяти-, так и в пятидесятилетнем периоде.

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В Великобритании набирает силу продовольственный кризис
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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