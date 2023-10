Your browser does not support the audio element.

Пандемия COVID-19 показала уязвимость системы поставок продовольствия в Великобритании, а пустые полки супермаркетов стали иллюстрацией хаоса, который может возникнуть в результате подобных сбоев.

Фото: "Shopping at Au Bon Marché supermarket, Port Vila, December 2014" by thomasswilliams is licensed under CC BY 2.0.