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Apple предоставляет подробную инструкцию для выбора подержанного iPhone

1:19
Наука

Apple опубликовала на своем официальном сайте подробную инструкцию, предназначенную для потенциальных покупателей подержанных iPhone. В этой инструкции компания подчеркивает свое стремление к созданию долговечных продуктов и обеспечению лучшей в индустрии поддержки устройств с помощью регулярных обновлений программного обеспечения. Благодаря этим усилиям iPhone служит дольше, чем многие другие смартфоны, что делает покупку подержанного iPhone надежным и экономичным выбором.

Apple предоставляет подробную инструкцию для выбора подержанного iPhone
Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Инструкция, опубликованная Apple, предоставляет детальные рекомендации о том, как провести проверку физического и технического состояния устройства. Она также помогает избежать приобретения заблокированных или несертифицированных iPhone. Компания предоставляет советы по покупке как в онлайн-магазинах, так и в офлайн-магазинах, а также по тестированию функциональности и состояния аккумулятора.

На веб-сайте поддержки Apple каждый этап, который следует выполнить при выборе подержанного устройства, подвергается детальному анализу. В инструкции описывается, как проверить внешний вид iPhone, а также как узнать, производилась ли замена каких-либо деталей в устройстве или оно привязано к конкретному оператору.

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САМЫЙ ЧЕСТНЫЙ ОБЗОР ПРЕЗЕНТАЦИИ APPLE - iPhone 15 Pro Max, Watch 9, Watch Ultra 2, iOS 17
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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