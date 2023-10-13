Apple предоставляет подробную инструкцию для выбора подержанного iPhone

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Apple опубликовала на своем официальном сайте подробную инструкцию, предназначенную для потенциальных покупателей подержанных iPhone. В этой инструкции компания подчеркивает свое стремление к созданию долговечных продуктов и обеспечению лучшей в индустрии поддержки устройств с помощью регулярных обновлений программного обеспечения. Благодаря этим усилиям iPhone служит дольше, чем многие другие смартфоны, что делает покупку подержанного iPhone надежным и экономичным выбором.

Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Инструкция, опубликованная Apple, предоставляет детальные рекомендации о том, как провести проверку физического и технического состояния устройства. Она также помогает избежать приобретения заблокированных или несертифицированных iPhone. Компания предоставляет советы по покупке как в онлайн-магазинах, так и в офлайн-магазинах, а также по тестированию функциональности и состояния аккумулятора.

На веб-сайте поддержки Apple каждый этап, который следует выполнить при выборе подержанного устройства, подвергается детальному анализу. В инструкции описывается, как проверить внешний вид iPhone, а также как узнать, производилась ли замена каких-либо деталей в устройстве или оно привязано к конкретному оператору.

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