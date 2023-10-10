Sony представила новую компактную версию PlayStation 5 Slim

Компания Sony представила новую версию игровой консоли PlayStation 5, которая получила название PS5 Slim.
Как ожидали инсайдеры, этот вариант приставки имеет съемный дисковод. PS5 Slim будет доступна в США по цене $500 с дисководом и $450 без него. Также будет предоставлена возможность приобрести дисковод отдельно по цене $80 в США и €120 в Европе.
В долгосрочной перспективе ожидается, что PS5 Slim полностью заменит стандартную PlayStation 5. Начальный этап продаж начнется в Соединенных Штатах, а затем расширится на другие страны мира, объявили на официальном сайте компании.
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