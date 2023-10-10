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В Шотландии нашли принадлежавший убитому вождю клана Макдональдов клад

3:46
Наука

Согласно мнению археологов, которые производили раскопки остатков охотничьего дома в Гленко, скрытое внутри каменного камина хранилище монет, возможно, принадлежало лидеру клана, погибшему в резне в XVII веке. Разнообразная коллекция монет, предположительно, была спрятана кем-то, кто не имел возможности вернуться и забрать их.

В Шотландии нашли принадлежавший убитому вождю клана Макдональдов клад
Фото: openverse

Гленко, находящийся в высокогорьях западной Шотландии, сегодня служит национальным природным уголком благодаря своим многочисленным водопадам и тропам. Однако он также запомнился жестоким и кровавым конфликтом между кланом Макдональдов и правительственными войсками в 1692 году.

Клан Макдональдов из Гленко подвергся преследованию за отказ в верности монархам Вильгельму III и Марии II. Свыше 100 правительственных солдат были направлены с целью поймать и уничтожить членов клана, включая их лидера Аласдера "Маклейна" Макдональда, и в итоге несколько десятков членов клана были убиты.

Археологические исследования, проведённые этим летом Университетом Глазго, выявили "летний дом" Маклейна, который служил своего рода охотничьим домом в период с 1646 по 1692 года. В процессе раскопок были обнаружены керамика, стекло, материалы для обработки кожи, булавки и веретена — обычные предметы бытового назначения. Однако учёных поразило обнаружение в большом камине горшка, полного монет.

"Я не ожидала такой захватывающей находки, особенно на таком раннем этапе исследований, и не думаю, что смогу повторить это чувство", — рассказала Люси Анкерс, студентка Университета Глазго, которая нашла горшок с монетами под каменной плитой очага.

В горшке нашли 36 серебряных и бронзовых монет с различными датами, начиная с конца 1500-х и до 1680-х годов. Большая часть монет была изготовлена на местном уровне, но также были найдены монеты из Франции и Испанских Нидерландов (сегодня это в основном территория Бельгии и Люксембурга), возможно, свидетельствующие о путешествиях Маклейна за границу в молодости.

"Интересно то, что монеты датированы не позднее 1680-х годов. Возможно, они были спрятаны в спешке, когда началась резня утром 13 февраля 1692 года", — отметил Майкл Гивен, старший преподаватель археологии и соучредитель проекта.

Несмотря на то что летний дом Маклейна полностью раскопан, команда продолжает изучать находки и образцы окружающей среды, чтобы получить более глубокое понимание этого важного периода в истории Шотландии.

"Работа в летнем доме Маклейна позволяет нам не только лучше понять важность этих земель для местных клановых лидеров в 17 веке, но и также помогает подробно повседневную жизнь тех, кто здесь жил, работал на земле и занимался скотоводством, позволяя нам рассказать их истории, а также истории о лидерах и их придворной свите", — отметил Эдвард Стюарт, руководитель проекта.

Гивен заключил, что эти захватывающие находки предоставляют редкую возможность посмотреть на одно из драматических событий прошлого, и для археологов это большая честь работать с предметами, которые когда-то были важной частью жизни людей.

Ранее мы писали об огромном месторождении лития, которое нашли в США прямо под древним супервулканом на границе Орегона и Невады. 

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Генеалогия. Кланы Шотландии
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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