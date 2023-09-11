Кальдера Макдермитта полна металла, жизненно важного для возобновляемой энергетики, но его добыча будет стоить дорого.
Было обнаружено самое крупное известное месторождение лития на планете, расположенное под древним супервулканом, на границе штатов Невада и Орегон в США. В свете стремительно возрастающего спроса на литий, это месторождение может стать настоящим сокровищем, сообщает Science Advances.
По предварительным оценкам, в отложениях кальдеры Макдермитта, образовавшейся в результате извержения вулкана, а затем обрушившейся на себя, содержится от 20 до 40 миллионов метрических тонн лития. Эта кальдера, расположенная на юго-востоке Орегона и северной Неваде, занимает обширное пространство с длиной около 45 километров (28 миль) и шириной 35 километров (22 мили).
Если эта приблизительная оценка верна, то кальдера Макдермитта может стать самым крупным месторождением лития в мире, превосходя солончаки Боливии, в которых содержится около 23 миллионов тонн лития.
Геолог из Университета Левена и Королевского музея Центральной Африки в Тервурене Анук Борст отметила:
"Если приблизительные оценки оказываются верными, то это действительно огромное месторождение лития".
"Это может привести к существенным изменениям в мировой динамике лития с точки зрения цен, обеспечения поставок и геополитики."
В исследовании, проведенном корпорацией Lithium Americas Corporation, вулканологи и геологи попытались разъяснить, каким образом сформировалось это огромное месторождение лития.
Их гипотеза заключается в том, что данное месторождение возникло в результате крупного извержения, произошедшего примерно 16,4 миллиона лет назад. Это извержение выбросило минералы из глубоких слоев земли на поверхность, оставив за собой богатые отложения смектитовой глины, насыщенной литием. Извержение и последующее обрушение создали трещины и разломы, которые позволили литию мигрировать к поверхности. Этот интенсивный процесс преобразовал смектит в иллит, который можно использовать для извлечения лития.
Тем не менее, стоит отметить, что литий в данной кальдере распределен неравномерно. Зоны с высоким содержанием лития обнаружены лишь на юге кальдеры, вдоль перевала Такер, и на севере, в горах Монтана.
"Это действительно полезно для изменения стратегии разведки. Теперь у нас есть понимание того, что нам следует оставаться в районе перевала Такер, если мы хотим найти и добывать иллит", — рассказал журналу "Popular Science" Том Бенсон, автор нового исследования от Колумбийского университета и Lithium Americas Corporation.
Однако вопрос о целесообразности и влиянии добычи этого металла остается открытым. Литий, наряду с кобальтом, является одним из основных компонентов, необходимых для создания перезаряжаемых батарей, используемых в электромобилях, смартфонах, ноутбуках и других устройствах, которые становятся ключевыми для перехода к использованию возобновляемых источников энергии. По некоторым прогнозам, мировой спрос на литиевые батареи может вырасти в пять раз к 2030 году.
Тем не менее, многие высказывают опасения относительно возможных рисков добычи лития в кальдере Макдермитта. Подразделение Lithium Americas Corporation планирует создать здесь открытую шахту для добычи лития на площади более 17 933 акра. Этот план активно оспаривается некоторыми экологическими защитниками и коренными народами, которые считают, что проект превратит их любимую землю в индустриально развитую горнодобывающую территорию.
"В кальдере находится множество первичных ресурсов, лекарств и мест для охоты для племен как в прошлом, так и в настоящем. Мировой поиск лития становится формой 'зеленого' колониализма. Люди, наиболее связанные с землей, страдают, в то время как те, кто далек от нее, получают выгоду", — говорится в заявлении организации "Люди Красной Горы", возглавляемой коренными народами.
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