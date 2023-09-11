Science Advances: Самый большой в мире литиевый клад найден под древним вулканом в США

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Кальдера Макдермитта полна металла, жизненно важного для возобновляемой энергетики, но его добыча будет стоить дорого.

Фото: Freedom_wanted/Shutterstock.com

Было обнаружено самое крупное известное месторождение лития на планете, расположенное под древним супервулканом, на границе штатов Невада и Орегон в США. В свете стремительно возрастающего спроса на литий, это месторождение может стать настоящим сокровищем, сообщает Science Advances.

По предварительным оценкам, в отложениях кальдеры Макдермитта, образовавшейся в результате извержения вулкана, а затем обрушившейся на себя, содержится от 20 до 40 миллионов метрических тонн лития. Эта кальдера, расположенная на юго-востоке Орегона и северной Неваде, занимает обширное пространство с длиной около 45 километров (28 миль) и шириной 35 километров (22 мили).

Если эта приблизительная оценка верна, то кальдера Макдермитта может стать самым крупным месторождением лития в мире, превосходя солончаки Боливии, в которых содержится около 23 миллионов тонн лития.

Геолог из Университета Левена и Королевского музея Центральной Африки в Тервурене Анук Борст отметила:

"Если приблизительные оценки оказываются верными, то это действительно огромное месторождение лития". "Это может привести к существенным изменениям в мировой динамике лития с точки зрения цен, обеспечения поставок и геополитики."

В исследовании, проведенном корпорацией Lithium Americas Corporation, вулканологи и геологи попытались разъяснить, каким образом сформировалось это огромное месторождение лития.

Их гипотеза заключается в том, что данное месторождение возникло в результате крупного извержения, произошедшего примерно 16,4 миллиона лет назад. Это извержение выбросило минералы из глубоких слоев земли на поверхность, оставив за собой богатые отложения смектитовой глины, насыщенной литием. Извержение и последующее обрушение создали трещины и разломы, которые позволили литию мигрировать к поверхности. Этот интенсивный процесс преобразовал смектит в иллит, который можно использовать для извлечения лития.

Тем не менее, стоит отметить, что литий в данной кальдере распределен неравномерно. Зоны с высоким содержанием лития обнаружены лишь на юге кальдеры, вдоль перевала Такер, и на севере, в горах Монтана.

"Это действительно полезно для изменения стратегии разведки. Теперь у нас есть понимание того, что нам следует оставаться в районе перевала Такер, если мы хотим найти и добывать иллит", — рассказал журналу "Popular Science" Том Бенсон, автор нового исследования от Колумбийского университета и Lithium Americas Corporation.

Однако вопрос о целесообразности и влиянии добычи этого металла остается открытым. Литий, наряду с кобальтом, является одним из основных компонентов, необходимых для создания перезаряжаемых батарей, используемых в электромобилях, смартфонах, ноутбуках и других устройствах, которые становятся ключевыми для перехода к использованию возобновляемых источников энергии. По некоторым прогнозам, мировой спрос на литиевые батареи может вырасти в пять раз к 2030 году.

Тем не менее, многие высказывают опасения относительно возможных рисков добычи лития в кальдере Макдермитта. Подразделение Lithium Americas Corporation планирует создать здесь открытую шахту для добычи лития на площади более 17 933 акра. Этот план активно оспаривается некоторыми экологическими защитниками и коренными народами, которые считают, что проект превратит их любимую землю в индустриально развитую горнодобывающую территорию.

"В кальдере находится множество первичных ресурсов, лекарств и мест для охоты для племен как в прошлом, так и в настоящем. Мировой поиск лития становится формой 'зеленого' колониализма. Люди, наиболее связанные с землей, страдают, в то время как те, кто далек от нее, получают выгоду", — говорится в заявлении организации "Люди Красной Горы", возглавляемой коренными народами.

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