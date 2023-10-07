Apple запатентовала носимый динамик для одежды

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Компания Apple получила патент на новый носимый разговорный динамик, который может быть встроен в одежду. Патент был зарегистрирован в Патентном ведомстве США (USPTO). Согласно заявке на патент, это потенциальное устройство может служить как динамиком, так и микрофоном, позволяя пользователям слушать музыку и принимать звонки без использования традиционных наушников.

Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

На иллюстрациях к патенту изображен человек, носящий устройство Apple, прикрепленное к воротнику футболки. Однако патент предполагает, что эти микродинамики могут быть прикреплены к одежде на любой части тела. По внешнему виду устройство напоминает iPod Shuffle.

Важно отметить, что, хотя Apple владеет многочисленными патентами, не все из них обязательно воплощаются в реальных продуктах. Многие патенты подаются как средство защиты интеллектуальной собственности и инноваций, и их внедрение в реальные устройства зависит от различных факторов, включая рыночный спрос и технологическую осуществимость.

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