Источник углерода обнаружен на поверхности спутника Юпитера

2:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Спутником Юпитера, который представляет интерес с точки зрения потенциальных условий для существования жизни в Солнечной системе, является Европа. Прошлые научные исследования указывают на наличие под ледяной коркой этого спутника солёного океана с каменистым дном, но вопрос о наличии в этом океане необходимых для жизни химических веществ, в частности углерода, оставался открытым.

Фото: openverse

С использованием данных космического телескопа Джеймса Уэбба астрономы обнаружили углекислый газ на поверхности Европы в определенном регионе. Анализ этих данных показывает, что углерод, скорее всего, происходит из подземного океана и не был доставлен извне, например, метеоритами. Более того, он был отложен на геологически недавнем временном масштабе. Это открытие имеет важное значение для возможности существования жизни в океане Европы.

"На Земле углерод играет важную роль. Понимание химического состава океана Европы поможет установить, насколько подходящим для жизни он может быть," — отмечает Джеронимо Вильянуэва из Центра космических полетов Годдарда НАСА в Гринбелте, штат Мэриленд.

НАСА планирует отправить в октябре 2024 года свой космический корабль Europa Clipper для близких облетов Европы и дальнейшего исследования потенциальных условий для жизни на этом спутнике.

Данные также указывают на связь между поверхностью Европы и ее океаном, исследователи считают, что это может предоставить ценную информацию о составе океана до того, как будет осуществлена попытка пробурить лед для полного исследования.

Другие команды также пытались обнаружить следы водяного пара, выбрасываемого с поверхности Европы, но новые данные Уэбба не показывают доказательств такой активности. Это позволяет установить верхний предел скорости потенциальных выбросов материала, но не исключает возможность таких явлений.

Эти результаты предоставляют ценную информацию для будущих миссий, таких как Europa Clipper от НАСА и миссия JUICE (Исследователь ледяных лун Юпитера) от ЕКА (Европейского космического агентства).

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...