Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Украине показали фото последствий ударов по портам Одесской области
Офицеры военной разведки РФ заявили в эфире, что предатель Кузьминов не доживет до суда
В Красноярске школьник умер на уроке физкультуры
Американский полковник заявил, что непризнание интересов России приведёт к разрушительной войне
Полтавский военкомат призвал мужчин с Украины готовиться к отправке на фронт
У Антарктиды айсберг врезался в убежище пингвинов
На федеральной трассе под Самарой два человека погибли в ДТП с фурой
Newsweek: предвыборная гонка в США может привести к снижению поддержки Украины
Исследователи выяснили, как гормоны изменяют мозг в период беременности

Следующий суперконтинент в далёком будущем может стать непригодным для млекопитающих

Наука

Согласно новому исследованию, вероятно, млекопитающие исчезнут с лица Земли при формировании следующего суперконтинента. Учёные, оценивая жаропрочность млекопитающих в сочетании с климатическими условиями Земли через 250 миллионов лет, обнаружили, что образование наиболее вероятного будущего суперконтинента - Пангеи Ультима - вероятно, приведет к исчезновению этой группы животных.

Следующий суперконтинент в далёком будущем может стать непригодным для млекопитающих
Фото: openverse

Исследователи использовали климатическую модель, учитывающую изменения температуры поверхности суши на новом суперконтиненте, а также увеличение интенсивности солнечной радиации и уровень углекислого газа в атмосфере. Оказалось, что формирование суперконтинента часто сопровождается массовым вымиранием, и четыре из пяти последних массовых вымираний в геологическом прошлом приходились на такие периоды.

Земля постоянно меняется из-за движения земной коры, и за последние 2 млрд лет континенты несколько раз сливались в суперконтиненты, а затем разделялись. Ученые ожидают, что следующий суперконтинент, Пангея Ультима, сформируется через 250 миллионов лет и будет характеризоваться высокими температурами, увеличенной солнечной радиацией и высоким содержанием углекислого газа в атмосфере.

Эти изменения климата сделают большую часть суши неподходящей для обитания млекопитающих. Хотя у них есть адаптации к высоким температурам, они не смогут справиться с экстремальными условиями на Пангее Ультима, где температуры могут превысить их пределы терпимости.

Следует отметить, что существует вероятность, что высокие температуры также угрожают растительности, которая больше не сможет осуществлять фотосинтез, что может еще больше усугубить ситуацию. Однако есть и другие сценарии для будущих суперконтинентов, и не исключено, что млекопитающие могут выжить на более холодных суперконтинентах.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

КАК БЫ ВЫГЛЯДЕЛА ЗЕМЛЯ, ЕСЛИ БЫ ПАНГЕЯ НЕ РАСПАЛАСЬ?
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Русский солдат перевоспитал украинского: "Слава Украине в составе России"

"Слава Украине в составе России", - теперь украинские пленные солдаты так на самом деле думают. Действительно, другого выхода у Украины нет.

Солдаты ВСУ захотели, чтобы Украина вошла в состав России
Al-Ayyam: уставший от Украины Запад готов к её исчезновению с карты мира
Исчезнет с карты: на Западе вынесли страшный приговор Украине
От удара ракетой по кафе в Харьковской области погибли 51 человек
Освобождение территорий или разрешение конфликта? Что выгоднее для РФ
Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов Державин уличил губернатора Лопухина в коррупции Сергей Лебедев ВСУ не делают выводов из диверсионной работы в Крыму Любовь Степушова
Метод Короля: эффективно для улучшения памяти
В Великобритании перечислили негативно влияющие на судьбу Украины мировые тренды
У россиян перестали работать умные устройства Xiaomi
У россиян перестали работать умные устройства Xiaomi
Последние материалы
На Украине показали фото последствий ударов по портам Одесской области
Офицеры военной разведки РФ заявили в эфире, что предатель Кузьминов не доживет до суда
В Красноярске школьник умер на уроке физкультуры
Американский полковник заявил, что непризнание интересов России приведёт к разрушительной войне
Полтавский военкомат призвал мужчин с Украины готовиться к отправке на фронт
У Антарктиды айсберг врезался в убежище пингвинов
На федеральной трассе под Самарой два человека погибли в ДТП с фурой
Newsweek: предвыборная гонка в США может привести к снижению поддержки Украины
Исследователи выяснили, как гормоны изменяют мозг в период беременности
В Вайоминге нашли удивительное перо динозавров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников