Следующий суперконтинент в далёком будущем может стать непригодным для млекопитающих

Согласно новому исследованию, вероятно, млекопитающие исчезнут с лица Земли при формировании следующего суперконтинента. Учёные, оценивая жаропрочность млекопитающих в сочетании с климатическими условиями Земли через 250 миллионов лет, обнаружили, что образование наиболее вероятного будущего суперконтинента - Пангеи Ультима - вероятно, приведет к исчезновению этой группы животных.

Фото: openverse

Исследователи использовали климатическую модель, учитывающую изменения температуры поверхности суши на новом суперконтиненте, а также увеличение интенсивности солнечной радиации и уровень углекислого газа в атмосфере. Оказалось, что формирование суперконтинента часто сопровождается массовым вымиранием, и четыре из пяти последних массовых вымираний в геологическом прошлом приходились на такие периоды.

Земля постоянно меняется из-за движения земной коры, и за последние 2 млрд лет континенты несколько раз сливались в суперконтиненты, а затем разделялись. Ученые ожидают, что следующий суперконтинент, Пангея Ультима, сформируется через 250 миллионов лет и будет характеризоваться высокими температурами, увеличенной солнечной радиацией и высоким содержанием углекислого газа в атмосфере.

Эти изменения климата сделают большую часть суши неподходящей для обитания млекопитающих. Хотя у них есть адаптации к высоким температурам, они не смогут справиться с экстремальными условиями на Пангее Ультима, где температуры могут превысить их пределы терпимости.

Следует отметить, что существует вероятность, что высокие температуры также угрожают растительности, которая больше не сможет осуществлять фотосинтез, что может еще больше усугубить ситуацию. Однако есть и другие сценарии для будущих суперконтинентов, и не исключено, что млекопитающие могут выжить на более холодных суперконтинентах.

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КАК БЫ ВЫГЛЯДЕЛА ЗЕМЛЯ, ЕСЛИ БЫ ПАНГЕЯ НЕ РАСПАЛАСЬ?