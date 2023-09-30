Ученые нашли существ, переживщих динозавров в океана

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

С начала подробных исследований мирового океана в 1917 году множество погружений океанологов позволили изучить лишь малую часть этой огромной среды, всего 2-5% его объема. В глубоких водах до сих пор находятся организмы, неизвестные науке, сообщает портал IFLScience.

Фото: openverse.org

Ученые сделали удивительное открытие, обнаружив пугающее существо без костного скелета и с устрашающими зубами. Это оказалась особая разновидность миноги, которая напоминает угря и была названа Entosphenus tridentatus.

У этой миноги тело сформировано из хрящевого скелета, а на ее голове находится третий глаз, который на самом деле является светочувствительным органом.

Однако наиболее удивительным аспектом этих морских существ является то, что они обитают в глубинах океана уже более 450 миллионов лет, что означает, что они существовали на Земле задолго до появления динозавров и даже раньше, чем появились первые деревья.

Их стратегия питания также уникальна: океанские миноги используют колючие сферические рты без челюстей, чтобы прикрепиться к добыче и питаться ее кровью, не убивая при этом жертву.

Эти открытия в мире морских глубин расширяют наше понимание о жизни в океане и природе нашей планеты.

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Учёные бурили дно океана и пробудили древнего монстра.