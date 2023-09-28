Новый патент: Apple разрабатывает умную одежду

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

В Сети обнаружен патент, принадлежащий компании Apple, который свидетельствует о потенциальной возможности создания интеллектуальной одежды.

Фото: by marcopako is licensed under CC BY-SA 2.0.

Данный патент был опубликован в базе данных ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Он подробно описывает разработку материалов, в которых интегрированы сенсоры, позволяющие дополнять умную технику и управлять различными устройствами, сообщает Appleinsider.

Инженеры компании утверждают, что функциональность разнообразных сенсоров и датчиков может быть ограничена, если использовать их в традиционном виде на жесткой металлической основе или других материалах. Вместо этого, они предполагают интегрировать эти датчики непосредственно в ткань. Журналисты Appleinsider отмечают, что такой подход может способствовать выпуску интеллектуальной одежды.

Помимо этого, в патентной заявке говорится о возможности внедрения сенсоров в одежду, сумки, аксессуары, предметы домашнего текстиля и мебель. По мнению журналистов, наиболее реальным сценарием кажется интеграция сенсоров в ремешки часов Apple Watch и текстильные оболочки для умных колонок HomePod.

В конце августа журналисты из издания Digital Trends раскопали информацию, согласно которой очки дополненной реальности Apple Vision Pro способны отслеживать мозговую активность и эмоции пользователя. Эти сведения они обнаружили в патенте, принадлежащем компании Apple.

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