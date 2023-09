Your browser does not support the audio element.

Согласно данным зарубежных исследователей, "внутренние часы" в организме не только регулируют продолжительность сна, время засыпания и пробуждения человека, но также могут указывать на вероятность смерти. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на исследователей из Гарвардской медицинской школы.

Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.