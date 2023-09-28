Врачи из США определили день и время внезапной смерти человека

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно данным зарубежных исследователей, "внутренние часы" в организме не только регулируют продолжительность сна, время засыпания и пробуждения человека, но также могут указывать на вероятность смерти. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на исследователей из Гарвардской медицинской школы.

Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.

Анализ существующих данных показал, что чаще всего смерть наступает в 11 часов утра.

"В целом, вероятность умереть ночью существенно ниже и начинает возрастать с раннего утра", — говорится в сообщении, опубликованном Pronews, ссылающемся на исследование.

Профессор Клиффорд Сапер из Гарвардской медицинской школы утверждает, что существует ген, который может предсказывать время смерти.

"Это не конкретная не дата, а время суток", — уточнил он.

Что касается дня недели, то смерть с большей вероятностью может наступить в субботу. Это связано с различными факторами, такими как употребление запрещённых препаратов, автомобильные аварии и криминальная деятельность. Исследователи сделали выводы на основе анализа 39 миллионов случаев смерти в период с 1999 по 2004 год.

Также отмечено, что большое количество летальных исходов происходит в период отпусков, в праздничные дни и во время подготовки к торжествам.

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