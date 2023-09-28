Согласно данным зарубежных исследователей, "внутренние часы" в организме не только регулируют продолжительность сна, время засыпания и пробуждения человека, но также могут указывать на вероятность смерти. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на исследователей из Гарвардской медицинской школы.
Анализ существующих данных показал, что чаще всего смерть наступает в 11 часов утра.
"В целом, вероятность умереть ночью существенно ниже и начинает возрастать с раннего утра", — говорится в сообщении, опубликованном Pronews, ссылающемся на исследование.
Профессор Клиффорд Сапер из Гарвардской медицинской школы утверждает, что существует ген, который может предсказывать время смерти.
"Это не конкретная не дата, а время суток", — уточнил он.
Что касается дня недели, то смерть с большей вероятностью может наступить в субботу. Это связано с различными факторами, такими как употребление запрещённых препаратов, автомобильные аварии и криминальная деятельность. Исследователи сделали выводы на основе анализа 39 миллионов случаев смерти в период с 1999 по 2004 год.
Также отмечено, что большое количество летальных исходов происходит в период отпусков, в праздничные дни и во время подготовки к торжествам.
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