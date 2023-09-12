Японские медики назвали ошибку в питании, вызывающую раннюю смерть от рака: дефицит углеводов

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Японские врачи, проведя всестороннее крупномасштабное исследование, пришли к выводу, что дисбаланс в потреблении углеводов и жиров потенциально может сократить продолжительность жизни человека. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Nutrition.

Фото: https://search.creativecommons.org/

В ходе этого исследования эксперты изучили данные примерно 35 000 мужчин и около 46 000 женщин в возрасте от 35 до 69 лет. Исследование показало, что недостаточное потребление углеводов мужчинами увеличивает риск развития рака.

"Мужчины, которые потребляли менее 40% своей общей энергии за счет углеводов, сталкивались с повышенным риском преждевременной смерти от различных причин, с особым акцентом на рак. Тип потребляемых углеводов существенно не влиял на результаты; имело значение то, что они потребляли слишком мало углеводов", - прокомментировала это в своём Telegram-канале доктор Зухра Павлова, эндокринолог.

Более того, исследование, проведенное в Японии, показало, что мужчины, потреблявшие большое количество жирной пищи (составляющей более 35% от общего количества энергии), с большей вероятностью заболели раком. В то же время недостаточное потребление ненасыщенных жиров, которые считаются самыми полезными жирами, также сопряжено с рисками. Следовательно, человек подвергается существенному риску, если в его рационе содержится избыток или дефицит жиров в сочетании с недостатком углеводов.

Доктор Зухра Павлова подчеркнула важность достижения диетического баланса, заявив:

"Авторы исследования однозначно приходят к выводу, что сбалансированное питание необходимо". Она подчеркнула, что сбалансированная диета должна включать соответствующий баланс как жиров, так и углеводов.

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