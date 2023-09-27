В египетской пирамиде фараона Сахура нашли восемь кладовых

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Археологи обнаружили в пирамиде фараона V династии Сахура восемь ранее неизвестных помещений, предполагается, что это кладовые. Находка была сделана в ходе восстановительных и консервационных работ внутри слабо сохранившейся усыпальницы, сообщает Министерство туризма и древностей Египта.

Фото: Wikipedia

Пирамида фараона Сахура, правившего в XXV веке до нашей эры, является частью обширного погребального комплекса в некрополе Абусир между Гизой и Саккарой. Первоначально пирамида имела размеры около 78 метров в основании и 48 метров в высоту. Однако со временем, особенно в период с позднеримской эпохи, она была использована в качестве каменоломни, что привело к серьезным повреждениям внутренних помещений.

Первое исследование пирамиды было проведено в 1836 году британским инженером Джоном Перрингом. В ходе исследований он обнаружил комнату, которую считал погребальной камерой, а также предполагаемый вход в кладовые, но из-за опасности обвала эта часть оставалась недоступной для проверки.

Проект реставрации и консервации погребального комплекса Сахура начался в 2019 году. В ходе работ египетские и немецкие археологи смогли восстановить восточную стену преддверия и обнаружили проход, предположительно ведущий к кладовым. Расчистив этот коридор, они обнаружили восемь помещений, предполагаемых кладовыми, все из которых были серьезно повреждены.

Обнаружение этих кладовых является важным событием в исследовании структуры внутренних помещений пирамиды Сахура, учитывая ее плохое состояние. Этот погребальный комплекс стал отправной точкой для многих последующих фараонов V династии и более поздних правителей.

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